Números e Curiosidades - Jornada 5 da I Liga

O que vai acontecer nesta quinta jornada:



- O jogo mais histórico desta jornada, o derby minhoto entre o SC Braga e o Gil Vicente. Vai realizar-se pela 25ª vez (bodas prata para o derby)



- O 22º confronto na Invicta entre o FC Porto e o Nacional.



- O 18º confronto na Reboleira entre o Estrela e o Vitória SC.



- O 13º confronto no Minho entre o Famalicão e o Sporting.



- O 13º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Rio Ave.



- O 10º confronto na Luz entre o Benfica e o Santa Clara.



- O 4º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Casa Pia.



- O 2º confronto na Amoreira entre Estoril e AVS.



- E um encontro inédito na I liga, o Alverca – Tondela.

O que poderá acontecer

- Mudança de Líder.



- O Santa Clara voltar a vencer na Luz… 5 anos depois.



- O Benfica continuar a marcar SEMPRE em casa ao Santa Clara.



- O Nacional voltar a vencer no Dragão … 17 anos depois.



- O FC Porto vencer em casa o Nacional pela 7ª época consecutiva.



- O Famalicão voltar a vencer em casa o Sporting … 5 anos depois.



- O Sporting vencer pela 4ª época consecutiva em Famalicão.



- O Moreirense voltar a vencer em casa o Rio Ave … 7 anos depois (!)



- As primeiras vitórias de Rio Ave, Estrela, Estoril, Alverca, AVS e Tondela.

Séries em aberto

- O Sporting marca há 23 jornadas consecutivas



- O Arouca não ganha fora há 6 meses.



- O AVS não vence em casa há 9 meses.



- O Sporting não perde fora há 9 meses.



- FC Porto vem de 7 vitórias consecutivas



- Rio Ave vem de 5 empates consecutivos na Liga.



- Famalicão continua sem sofrer golos neste campeonato.



- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 38 jornadas seguidas.