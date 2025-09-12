Números e Curiosidades - Jornada 5 da I Liga
Esta jornada terá um derby minhoto e pode haver mudança de líder.
O que vai acontecer nesta quinta jornada:
- O jogo mais histórico desta jornada, o derby minhoto entre o SC Braga e o Gil Vicente. Vai realizar-se pela 25ª vez (bodas prata para o derby)
- O 22º confronto na Invicta entre o FC Porto e o Nacional.
- O 18º confronto na Reboleira entre o Estrela e o Vitória SC.
- O 13º confronto no Minho entre o Famalicão e o Sporting.
- O 13º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Rio Ave.
- O 10º confronto na Luz entre o Benfica e o Santa Clara.
- O 4º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Casa Pia.
- O 2º confronto na Amoreira entre Estoril e AVS.
- E um encontro inédito na I liga, o Alverca – Tondela.
O que poderá acontecer
- Mudança de Líder.
- O Santa Clara voltar a vencer na Luz… 5 anos depois.
- O Benfica continuar a marcar SEMPRE em casa ao Santa Clara.
- O Nacional voltar a vencer no Dragão … 17 anos depois.
- O FC Porto vencer em casa o Nacional pela 7ª época consecutiva.
- O Famalicão voltar a vencer em casa o Sporting … 5 anos depois.
- O Sporting vencer pela 4ª época consecutiva em Famalicão.
- O Moreirense voltar a vencer em casa o Rio Ave … 7 anos depois (!)
- As primeiras vitórias de Rio Ave, Estrela, Estoril, Alverca, AVS e Tondela.
Séries em aberto
- O Sporting marca há 23 jornadas consecutivas
- O Arouca não ganha fora há 6 meses.
- O AVS não vence em casa há 9 meses.
- O Sporting não perde fora há 9 meses.
- FC Porto vem de 7 vitórias consecutivas
- Rio Ave vem de 5 empates consecutivos na Liga.
- Famalicão continua sem sofrer golos neste campeonato.
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 38 jornadas seguidas.
- O jogo mais histórico desta jornada, o derby minhoto entre o SC Braga e o Gil Vicente. Vai realizar-se pela 25ª vez (bodas prata para o derby)
- O 22º confronto na Invicta entre o FC Porto e o Nacional.
- O 18º confronto na Reboleira entre o Estrela e o Vitória SC.
- O 13º confronto no Minho entre o Famalicão e o Sporting.
- O 13º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Rio Ave.
- O 10º confronto na Luz entre o Benfica e o Santa Clara.
- O 4º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Casa Pia.
- O 2º confronto na Amoreira entre Estoril e AVS.
- E um encontro inédito na I liga, o Alverca – Tondela.
O que poderá acontecer
- Mudança de Líder.
- O Santa Clara voltar a vencer na Luz… 5 anos depois.
- O Benfica continuar a marcar SEMPRE em casa ao Santa Clara.
- O Nacional voltar a vencer no Dragão … 17 anos depois.
- O FC Porto vencer em casa o Nacional pela 7ª época consecutiva.
- O Famalicão voltar a vencer em casa o Sporting … 5 anos depois.
- O Sporting vencer pela 4ª época consecutiva em Famalicão.
- O Moreirense voltar a vencer em casa o Rio Ave … 7 anos depois (!)
- As primeiras vitórias de Rio Ave, Estrela, Estoril, Alverca, AVS e Tondela.
Séries em aberto
- O Sporting marca há 23 jornadas consecutivas
- O Arouca não ganha fora há 6 meses.
- O AVS não vence em casa há 9 meses.
- O Sporting não perde fora há 9 meses.
- FC Porto vem de 7 vitórias consecutivas
- Rio Ave vem de 5 empates consecutivos na Liga.
- Famalicão continua sem sofrer golos neste campeonato.
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 38 jornadas seguidas.