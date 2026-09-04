Futebol Nacional
1.ª Liga
Números e Curiosidades - Jornada 5
Os números e curiosidades que marcam esta jornada.
O que vai acontecer nesta 5ª jornada:
- Duplo confronto Lisboa - Funchal
- O jogo mais histórico da jornada, o regresso do Marítimo–Benfica .. 3 anos e meio depois. Vão se defrontar no Funchal pela 44ª vez.
- O 23º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Nacional.
- O 16º confronto na invicta entre FC Porto e Moreirense.
- O 10º confronto entre canarinhos na Amoreira entre o Estoril e o Arouca.
- O 8º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Rio Ave
- O 7º confronto no Ribatejo entre o Alverca e o SC Braga
- O 6º confronto na Reboleira entre o Estrela e o Famalicão, o 4º de forma consecutiva.
- O 5º confronto no Minho entre o Vitória SC e o Casa Pia
- E vamos ter um confronto inédito, o Gil Vicente – Académico de Viseu.
O que poderá acontecer nesta jornada 5:
- O Moreirense pontuar pela 1ª vez na sua história no Dragão
- O FC Porto vencer em casa o Moreirense pela 16ª época consecutiva
- O Marítimo voltar a vencer em casa o Benfica … 6 anos depois.
- O Benfica vencer pela 4ª vez consecutiva, no Funchal, o Marítimo.
- O Alverca voltar a vencer em casa o SC Braga … 25 anos depois
- O SC Braga vencer em Alverca pela 4ª vez consecutiva.
- O Nacional voltar a vencer em Alvalade … 21 anos depois (!)
- O Sporting vencer em cas ao Naciona pela 8ª época consecutiva.
- O 1º empate de sempre entre Santa Clara e Rio Ave (nos 7 confrontos já realizados sempre alguém venceu).
- O Casa Pia vencer em Guimarães pela 4ª vez (em 5 confrontos). O Estádio onde o Casa Pia mais ganha na Liga portuguesa.
- O Estoril continuar a marcar sempre ao Arouca em casa (nos 9 confrontos … marcou sempre)
- O Sporting marcar pela 58ª jornada consecutiva.
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 41 jornadas depois (!)
- O FC Porto manter-se sem sofrer golos.
- O Casa Pia pontuar pela 1ª vez, única equipa que ainda não o fez.
- O Moreirense ter o seu primeiro fora de jogo, única equipa que ainda não foi apanhada em posição irregular.
Séries em aberto
- O Sporting marca há 57 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 8 meses. (são 29 jornadas sem perder)
- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 7 meses.
- Benfica não perde há 52 jornadas.
- Alverca sofre há 13 jornadas consecutivas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 2 meses (!). São 104 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 40 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 75 jornadas consecutivas (!)
GUARDA-REDES
- Ainda não houve nenhum guarda redes substituido. Acontece pela 1ª vez nesta década, chegarmos à 5ªjornada e todos os clubes terem usado o mesmo guarda-redes
- Duplo confronto Lisboa - Funchal
- O jogo mais histórico da jornada, o regresso do Marítimo–Benfica .. 3 anos e meio depois. Vão se defrontar no Funchal pela 44ª vez.
- O 23º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Nacional.
- O 16º confronto na invicta entre FC Porto e Moreirense.
- O 10º confronto entre canarinhos na Amoreira entre o Estoril e o Arouca.
- O 8º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Rio Ave
- O 7º confronto no Ribatejo entre o Alverca e o SC Braga
- O 6º confronto na Reboleira entre o Estrela e o Famalicão, o 4º de forma consecutiva.
- O 5º confronto no Minho entre o Vitória SC e o Casa Pia
- E vamos ter um confronto inédito, o Gil Vicente – Académico de Viseu.
O que poderá acontecer nesta jornada 5:
- O Moreirense pontuar pela 1ª vez na sua história no Dragão
- O FC Porto vencer em casa o Moreirense pela 16ª época consecutiva
- O Marítimo voltar a vencer em casa o Benfica … 6 anos depois.
- O Benfica vencer pela 4ª vez consecutiva, no Funchal, o Marítimo.
- O Alverca voltar a vencer em casa o SC Braga … 25 anos depois
- O SC Braga vencer em Alverca pela 4ª vez consecutiva.
- O Nacional voltar a vencer em Alvalade … 21 anos depois (!)
- O Sporting vencer em cas ao Naciona pela 8ª época consecutiva.
- O 1º empate de sempre entre Santa Clara e Rio Ave (nos 7 confrontos já realizados sempre alguém venceu).
- O Casa Pia vencer em Guimarães pela 4ª vez (em 5 confrontos). O Estádio onde o Casa Pia mais ganha na Liga portuguesa.
- O Estoril continuar a marcar sempre ao Arouca em casa (nos 9 confrontos … marcou sempre)
- O Sporting marcar pela 58ª jornada consecutiva.
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 41 jornadas depois (!)
- O FC Porto manter-se sem sofrer golos.
- O Casa Pia pontuar pela 1ª vez, única equipa que ainda não o fez.
- O Moreirense ter o seu primeiro fora de jogo, única equipa que ainda não foi apanhada em posição irregular.
Séries em aberto
- O Sporting marca há 57 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 8 meses. (são 29 jornadas sem perder)
- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 7 meses.
- Benfica não perde há 52 jornadas.
- Alverca sofre há 13 jornadas consecutivas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 2 meses (!). São 104 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 40 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 75 jornadas consecutivas (!)
GUARDA-REDES
- Ainda não houve nenhum guarda redes substituido. Acontece pela 1ª vez nesta década, chegarmos à 5ªjornada e todos os clubes terem usado o mesmo guarda-redes