Números e Curiosidades - Jornada 5

O que vai acontecer nesta 5ª jornada:



- Duplo confronto Lisboa - Funchal



- O jogo mais histórico da jornada, o regresso do Marítimo–Benfica .. 3 anos e meio depois. Vão se defrontar no Funchal pela 44ª vez.



- O 23º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Nacional.



- O 16º confronto na invicta entre FC Porto e Moreirense.



- O 10º confronto entre canarinhos na Amoreira entre o Estoril e o Arouca.



- O 8º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Rio Ave



- O 7º confronto no Ribatejo entre o Alverca e o SC Braga



- O 6º confronto na Reboleira entre o Estrela e o Famalicão, o 4º de forma consecutiva.



- O 5º confronto no Minho entre o Vitória SC e o Casa Pia



- E vamos ter um confronto inédito, o Gil Vicente – Académico de Viseu.



O que poderá acontecer nesta jornada 5:



- O Moreirense pontuar pela 1ª vez na sua história no Dragão



- O FC Porto vencer em casa o Moreirense pela 16ª época consecutiva



- O Marítimo voltar a vencer em casa o Benfica … 6 anos depois.



- O Benfica vencer pela 4ª vez consecutiva, no Funchal, o Marítimo.



- O Alverca voltar a vencer em casa o SC Braga … 25 anos depois



- O SC Braga vencer em Alverca pela 4ª vez consecutiva.



- O Nacional voltar a vencer em Alvalade … 21 anos depois (!)



- O Sporting vencer em cas ao Naciona pela 8ª época consecutiva.



- O 1º empate de sempre entre Santa Clara e Rio Ave (nos 7 confrontos já realizados sempre alguém venceu).



- O Casa Pia vencer em Guimarães pela 4ª vez (em 5 confrontos). O Estádio onde o Casa Pia mais ganha na Liga portuguesa.



- O Estoril continuar a marcar sempre ao Arouca em casa (nos 9 confrontos … marcou sempre)



- O Sporting marcar pela 58ª jornada consecutiva.



- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 41 jornadas depois (!)



- O FC Porto manter-se sem sofrer golos.



- O Casa Pia pontuar pela 1ª vez, única equipa que ainda não o fez.



- O Moreirense ter o seu primeiro fora de jogo, única equipa que ainda não foi apanhada em posição irregular.

Séries em aberto



- O Sporting marca há 57 jornadas consecutivas.



- O Sporting não perde fora há 1 ano e 8 meses. (são 29 jornadas sem perder)



- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 7 meses.



- Benfica não perde há 52 jornadas.



- Alverca sofre há 13 jornadas consecutivas



- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 2 meses (!). São 104 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.



- Rio Ave não marca um golo português há 40 jornadas (!)



- Santa Clara vê cartões amarelos há 75 jornadas consecutivas (!)





GUARDA-REDES



- Ainda não houve nenhum guarda redes substituido. Acontece pela 1ª vez nesta década, chegarmos à 5ªjornada e todos os clubes terem usado o mesmo guarda-redes

