Números e Curiosidades - Jornada 6 da I Liga

O que vai acontecer nesta 6ª jornada

- O regresso de José Mourinho ao futebol português. Vai voltar ao Benfica … 25 anos depois.



- O jogo mais histórico desta jornada, o derby minhoto em Guimarães entre o Vitória e o SC Braga, vai realizar-se pela 67ª vez (!)



- O 31º derby da região do Douro litoral entre o Rio Ave e o FC Porto em Vila do Conde.



- O 15º confronto entre verdes e brancos em Alvalade, Sporting – Moreirense.



- O 12º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Estoril.



- O 6º confronto na Madeira entre o Nacional e o Arouca.



- O 4º confronto em Rio maior entre Casa Pia e Famalicão, e todos de forma consecutiva (!)



- O 3º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Alverca. Voltam a defrontar-se … 24 anos depois (!)



- O 2º confronto na Vila das Aves entre o AFS e o Benfica.



- E um encontro inédito na I liga, o Tondela – Estrela da Amadora.



- Vasco Seabra, treinador do Arouca, vai completar 150 jogos na I liga.

O que poderá acontecer nesta jornada 6

- Mudança de Líder.



- A primeira vitória de sempre do Moreirense em Alvalade.



- O FC Porto marcar em Vila do Conde pela 16ª época consecutiva.



- O Rio Ave voltar a vencer em casa o FC Porto … 3 anos depois.



- O Benfica vencer pela 1ª vez na Vila das Aves ao AFS.



- O Alverca pontuar pela 1ª vez na sua história em São Miguel.



- O Nacional voltar a vencer em casa o Arouca … 11 anos depois (!)



- O Arouca marcar na Choupana pela 4ª época consecutiva (!)



- As primeiras vitórias de Rio Ave, Estrela, AVS e Tondela.

Séries em aberto

- O Sporting marca há 24 jornadas consecutivas.



- O Arouca não ganha fora há 6 meses.



- O AVS não vence em casa há 9 meses.



- O Sporting não perde fora há 9 meses.



- FC Porto vem de 8 vitórias consecutivas.



- FC Porto não empata um jogo há 16 jornadas (!)



- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 39 jornadas seguidas.



- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 2 meses (!). São 87 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.



- Pizzi (o jogador com mais jogos na I Liga, dos jogadores que jogam actualmente), tem 327 jogos. Pode igual na 66ª posição do ranking … Cavem (328 jogos)