Números e Curiosidades - Jornada 6

O que vai acontecer nesta 6.ª jornada:





- Vamos ter a estreia do 19º treinador deste campeonato, João Henriques no Marítimo.

- O 8º confronto em Guimarães entre o Vitória e o Santa Clara (Açorianos nunca venceram em Guimarães)- O 10º confronto entre Famalicão e Benfica no Minho, o 4º de forma consecutiva.- O 20º confronto em Alvalade entre Sporting e Portimonense. (Portimonense NUNCA pontuou em Alvalade, 19 jogos – 19 derrotas)- O 17º confronto na invicta entre o FC Porto e o Chaves. (Chaves NUNCA pontou no Dragão, 16 jogos – 16 derrotas)- O 5º confronto entre Arouca e Boavista na Serra da Freita.- O 22º confronto na Madeira entre o Marítimo e o Gil Vicente.- O 2º confronto entre o Vizela e o Estoril.- Um encontro inédito neste campeonato, o Paços - Casa Pia- E o jogo mais histórico desta jornada, o 28º confronto entre o Rio Ave e o Sp. Braga em Vila do Conde.- Álvaro Pacheco vai completar 40 jogos na I liga como treinador- Nelson Veríssimo e Luís Freire vão completar 30 jogos na I liga como treinadores

- Filipe Martins vai completar 20 jogos na I liga como treinador.



















- A primeira vitória de sempre do Santa Clara em Guimarães.- O Famalicão voltar a vencer em casa o Benfica … 30 anos depois.- O Benfica continuar 100% vitorioso neste início de campeonato.- O Portimonense pontuar pela 1ª vez na sua história em Alvalade.- O Portimonense igualar o seu recorde de sempre de 5 vitórias consecutivas.- O Chaves pontuar pela 1ª vez na sua história no Dragão.- Paços e Marítimo pontuarem pela 1ª vez no campeonato.- O Sp. Braga continuar invicto no campeonato e continuar a ser o melhor ataque.- O FC Porto somar a 16ª jornada consecutiva sem empatar.- O Famalicão ver cartões pela 108ª jornada consecutiva (!) e aumentar este seu recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- Benfica chegar aos 500 minutos sem sofrer golos fora de casa.- Paços sofrer golos pela 11ª jornada consecutiva.- FC Porto somar a 33ª jornada consecutiva sem perder em casa.- Santa Clara voltar a vencer fora … 8 meses depois.- Não marca há mais tempo: Vitória SC – 225 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Sp. Braga- 370 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Paços - 270 minutos. (desde época passada)- Não marca há mais tempo fora: Famalicão – 270 minutos (desde época passada).- Não sofre golos há mais tempo em casa: Casa Pia – 210 minutos- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica - 460 minutos (desde época passada).- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 8 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços – 10 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Paços - 10 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 15 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Benfica - 6 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 6 jornadas.- Mais empates consecutivos: Arouca – 1 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Paços – 7 jornadas.- Famalicão vê cartões há 107 jornadas consecutivas.- FC Porto não perde em casa há 1 ano e 11 meses. (desde 3 Outubro 2020)– FC Porto não empata um jogo há 15 jornadas.- Santa Clara não vence fora há 8 meses.- Benfica não sofre golos fora de casa há 460 minutos.- Ruben Fernandes (GV) joga há 2790 minutos consecutivos (31 jornadas)- 45 jogos até ao momento, 20 vitórias para as equipas visitadas e 17 vitórias para as equipas visitantes (8 empates).- Estão marcados até ao momento 108 golos (34 de jogadores portugueses).- Banza (bra) é o melhor marcador do campeonato com 5 golos- Foram assinalados 16 penaltis, 9 convertidos e 7 falhados.- Já tivemos 19 cartões vermelhos- Estádio com mais golos – Braga - 12 golos.- Estádio com menos golos – Afonso Henriques - 2 golos.