Números e Curiosidades - Jornada 7 da I Liga
Na sétima jornada da I Liga, pode haver uma mudança de líder.
O que vai acontecer nesta 7ª jornada
- O regresso de João Pedro Sousa como treinador na I liga, vai treinar o AVS.
- O jogo mais histórico desta jornada, o 31º derby do distrito de Lisboa entre o Estoril e o Sporting na Amoreira.
- O 25º confronto na Luz entre o Benfica e Gil Vicente.
- O 22º confronto no Minho entre SC Braga e Nacional.
- O 9º confronto na Serra da Freita entre Arouca e FC Porto
- O 6º confronto entre Alverca e Vitória SC no Ribatejo. Voltam a defrontar-se … 21 anos depois.
- O 6º confronto no Minho entre o Famalicão e o Rio Ave.
- O 5º confronto entre Santa Clara e Tondela em São Miguel.
- O 3º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Casa Pia.
- O 2º confronto entre Estrela e AVS na Reboleira. O confronto entre duas equipas que mudaram de treinador.
O que poderá acontecer nesta jornada 6
- Mudança de Líder.
- O Estoril voltar a vencer em casa o Sporting … 7 anos depois.
- O Sporting vencer na Amoreira pela 5ª época consecutiva.
- O Gil voltar a vencer na Luz … 3 anos depois.
- O Benfica voltar a vencer em casa, depois de 3 jogos sem vencer (contando com o jogo internacional).
- O Santa Clara voltar a vencer em casa o Tondela … 5 anos depois.
- O FC Porto continuar a marcar sempre em Arouca.
- Arouca conseguir a sua 2ª vitória em casa frente ao FC Porto
- Moreirense e Casa Pia voltarem a ter 5 golos no seu jogo (aconteceu sempre)
- O Nacional voltar a vencer em Braga … 12 anos depois.
- O SC Braga vencer em casa o Nacional pela 8ª época consecutiva (!)
- O Rio Ave vencer pela 1ª vez na sua história em Famalicão.
- As primeiras vitórias de Rio Ave, Estrela, AVS e Tondela.
Séries em aberto
- O Sporting marca há 25 jornadas consecutivas.
- O AVS não vence em casa há 9 meses.
- O Sporting não perde fora há 9 meses.
- FC Porto vem de 9 vitórias consecutivas.
- FC Porto não empata um jogo há 17 jornadas (!)
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 40 jornadas seguidas.
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 2 meses (!). São 88 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Pizzi (o jogador com mais jogos na I Liga, dos jogadores que jogam actualmente), tem 327 jogos. Pode igual na 66ª posição do ranking … Cavem (328 jogos)
- O regresso de João Pedro Sousa como treinador na I liga, vai treinar o AVS.
- O jogo mais histórico desta jornada, o 31º derby do distrito de Lisboa entre o Estoril e o Sporting na Amoreira.
- O 25º confronto na Luz entre o Benfica e Gil Vicente.
- O 22º confronto no Minho entre SC Braga e Nacional.
- O 9º confronto na Serra da Freita entre Arouca e FC Porto
- O 6º confronto entre Alverca e Vitória SC no Ribatejo. Voltam a defrontar-se … 21 anos depois.
- O 6º confronto no Minho entre o Famalicão e o Rio Ave.
- O 5º confronto entre Santa Clara e Tondela em São Miguel.
- O 3º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Casa Pia.
- O 2º confronto entre Estrela e AVS na Reboleira. O confronto entre duas equipas que mudaram de treinador.
O que poderá acontecer nesta jornada 6
- Mudança de Líder.
- O Estoril voltar a vencer em casa o Sporting … 7 anos depois.
- O Sporting vencer na Amoreira pela 5ª época consecutiva.
- O Gil voltar a vencer na Luz … 3 anos depois.
- O Benfica voltar a vencer em casa, depois de 3 jogos sem vencer (contando com o jogo internacional).
- O Santa Clara voltar a vencer em casa o Tondela … 5 anos depois.
- O FC Porto continuar a marcar sempre em Arouca.
- Arouca conseguir a sua 2ª vitória em casa frente ao FC Porto
- Moreirense e Casa Pia voltarem a ter 5 golos no seu jogo (aconteceu sempre)
- O Nacional voltar a vencer em Braga … 12 anos depois.
- O SC Braga vencer em casa o Nacional pela 8ª época consecutiva (!)
- O Rio Ave vencer pela 1ª vez na sua história em Famalicão.
- As primeiras vitórias de Rio Ave, Estrela, AVS e Tondela.
Séries em aberto
- O Sporting marca há 25 jornadas consecutivas.
- O AVS não vence em casa há 9 meses.
- O Sporting não perde fora há 9 meses.
- FC Porto vem de 9 vitórias consecutivas.
- FC Porto não empata um jogo há 17 jornadas (!)
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 40 jornadas seguidas.
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 2 meses (!). São 88 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Pizzi (o jogador com mais jogos na I Liga, dos jogadores que jogam actualmente), tem 327 jogos. Pode igual na 66ª posição do ranking … Cavem (328 jogos)