1.ª Liga
Futebol Nacional
Números e Curiosidades - Jornada 7 da I Liga
Esta é uma jornada de clássico, entre Porto e Benfica.
O que vai acontecer
- O jogo mais histórico da jornada, o 93º clássico na Invicta entre o FC Porto e Benfica
- O 23º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Marítimo, já começa a ser também um clássico do futebol português.
- O 16º derby de concelho em Guimarães entre Vitória SC e Moreirense.
- O 11º confronto nos Açores entre Santa Clara e SC Braga
- O 10º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Arouca.
- O 5º confronto na Choupana entre o Nacional e o Famalicão.
- Também o 5º confronto entre Alverca e Rio Ave, no Ribatejo.
- E ainda o 5º derby do distrito de Lisboa entre o Estoril e Casa Pia na Amoreira
- Apenas o 2º confronto na história entre o Estrela e o Ac. Viseu, Estrela como visitado. Vão se defrontar … 38 anos depois.O que poderá acontecer
- O FC Porto voltar a vencer em casa o Benfica … três épocas depois.
- O Benfica não perder no Dragão pela 3ª época consecutiva, o que não acontece há 7 anos
- O Arouca vencer pela 1ª vez na sua história em Alvalade.
- O Sporting continuar a marcar sempre em casa ao Arouca (marcou nas 9 vezes)
- O SC Braga marcar em São Miguel pela 8ª época consecutiva
- O Moreirense vencer pela 1ª vez na sua história em Guimarães. (15 jogos – 0 vitórias)
- A sexta vitória consecutiva do Vitória em casa frente ao Moreirense
- O Marítimo voltar a vencer em Barcelos … 5 anos depois (!)
- O Famalicão continuar a marcar sempre na Choupana. (marcou nas 4 visitas)
- O Rio Ave voltar a vencer em Alverca … 27 anos depois
- O Sporting marcar pela 60ª jornada consecutiva.
- O Benfica somar a 56ª jornada consecutiva sem perder.
- O FC Porto somar a 8ª vitória consecutiva na liga
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 43 jornadas depois
- O FC Porto manter-se sem pontos perdidos no campeonato.
- O Estoril voltar a vencer um jogo … 15 jornadas depois.
- O Nacional somar a 5ª derrota consecutiva
- Casa Pia, Estoril e Famalicão vencerem pela 1ª vez no campeonato.
- Estrela e Santa Clara continuarem invictos no campeonato.
- O estádio de Alvalade ver golos pela 106ª jornada consecutiva Séries em aberto
- O Sporting marca há 59 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 9 meses. (são 30 jornadas sem perder)
- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 8 meses (são 28 jornadas sem perder).
- Benfica não perde há 55 jornadas.
- Alverca sofre há 15 jornadas consecutivas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 2 meses. São 105 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 42 jornadas
- Santa Clara vê cartões amarelos há 77 jornadas consecutivasUma Série vai ser quebrada
- As 6 vitórias consecutivas do FC Porto … ou as 55 jornadas do Benfica sem perder no campeonato.
- O jogo mais histórico da jornada, o 93º clássico na Invicta entre o FC Porto e Benfica
- O 23º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Marítimo, já começa a ser também um clássico do futebol português.
- O 16º derby de concelho em Guimarães entre Vitória SC e Moreirense.
- O 11º confronto nos Açores entre Santa Clara e SC Braga
- O 10º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Arouca.
- O 5º confronto na Choupana entre o Nacional e o Famalicão.
- Também o 5º confronto entre Alverca e Rio Ave, no Ribatejo.
- E ainda o 5º derby do distrito de Lisboa entre o Estoril e Casa Pia na Amoreira
- Apenas o 2º confronto na história entre o Estrela e o Ac. Viseu, Estrela como visitado. Vão se defrontar … 38 anos depois.O que poderá acontecer
- O FC Porto voltar a vencer em casa o Benfica … três épocas depois.
- O Benfica não perder no Dragão pela 3ª época consecutiva, o que não acontece há 7 anos
- O Arouca vencer pela 1ª vez na sua história em Alvalade.
- O Sporting continuar a marcar sempre em casa ao Arouca (marcou nas 9 vezes)
- O SC Braga marcar em São Miguel pela 8ª época consecutiva
- O Moreirense vencer pela 1ª vez na sua história em Guimarães. (15 jogos – 0 vitórias)
- A sexta vitória consecutiva do Vitória em casa frente ao Moreirense
- O Marítimo voltar a vencer em Barcelos … 5 anos depois (!)
- O Famalicão continuar a marcar sempre na Choupana. (marcou nas 4 visitas)
- O Rio Ave voltar a vencer em Alverca … 27 anos depois
- O Sporting marcar pela 60ª jornada consecutiva.
- O Benfica somar a 56ª jornada consecutiva sem perder.
- O FC Porto somar a 8ª vitória consecutiva na liga
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 43 jornadas depois
- O FC Porto manter-se sem pontos perdidos no campeonato.
- O Estoril voltar a vencer um jogo … 15 jornadas depois.
- O Nacional somar a 5ª derrota consecutiva
- Casa Pia, Estoril e Famalicão vencerem pela 1ª vez no campeonato.
- Estrela e Santa Clara continuarem invictos no campeonato.
- O estádio de Alvalade ver golos pela 106ª jornada consecutiva Séries em aberto
- O Sporting marca há 59 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 9 meses. (são 30 jornadas sem perder)
- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 8 meses (são 28 jornadas sem perder).
- Benfica não perde há 55 jornadas.
- Alverca sofre há 15 jornadas consecutivas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 2 meses. São 105 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 42 jornadas
- Santa Clara vê cartões amarelos há 77 jornadas consecutivasUma Série vai ser quebrada
- As 6 vitórias consecutivas do FC Porto … ou as 55 jornadas do Benfica sem perder no campeonato.