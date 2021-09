Números e Curiosidades - Jornada 7

Números e Curiosidades – Jornada 7





O que vai acontecer nesta 7.ª jornada:



- Vai realizar-se pela 42ª vez, em Alvalade, o Sporting – Marítimo, e pela 37ª época consecutiva (!);



- O 21º confronto em Barcelos entre Gil Vicente e FC Porto, o terceiro de forma consecutiva.



- O 3º confronto entre Tondela e Famalicão, todos de forma consecutiva



- Vamos voltar a ter um Portimonense - Vizela … 37 anos depois (!)



- o 4º confronto entre Moreirense e Arouca em Moreira de Cónegos



- O Sp. Braga viaja aos Açores para defrontar o Santa Clara pela 4ª época consecutiva



- O 3º confronto entre Paços e Belenenses SAD.



- O 23º confronto no Bessa entre Boavista e Estoril. Voltam a defrontar-se 3 anos depois



- E vamos ter o 77º clássico no Afonso Henriques entre Vitória SC e Benfica.



- O 150º jogo de Ivo Vieira como treinador na I liga.







O que poderá acontecer nesta jornada:



- O Marítimo voltar a vencer em Alvalade … 8 anos depois. Últimos 8 confrontos, 8 vitórias do Sporting



- O Vitória voltar a vencer em casa o Benfica … 9 anos depois (!). Últimos 6 confrontos, 6 vitórias do Benfica



- Sérgio Conceição aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato, e somar a 35ª jornada consecutiva sem perder.



- Ruben Amorim continuar invicto em casa e somar 31 jornadas sem perder como treinador na I liga quando joga em casa



- O Benfica continuar 100% vitorioso neste campeonato



- Belenenses SAD, Moreirense e Famalicão conseguirem as suas primeiras vitórias no campeonato.



- A Belenenses SAD chegar aos 400 minutos sem marcar golos fora de casa



- O Famalicão ver cartões pela 75ª jornada consecutiva (!). Viu cartões em todas as jornadas desde que subiu de divisão.



- O Benfica marcar pela 21ª jornada consecutiva e somar a sua 10ª vitória consecutiva no escalão principal.



- O Tondela somar a 6ª derrota consecutiva



- Rosic (Mor) completar 26 jornadas consecutivas a jogar na I liga.



- O Boavista marcar pela 6ª jornada consecutiva



- Santa Clara, Sporting e Moreirense continuarem com foras de jogo todas as jornadas.



- Boavista voltar a ver 3 cartões amarelos. Viu SEMPRE 3 cartões nas primeiras 6 jornadas







Séries em aberto à entrada para a 7.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Estoril – 136 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo: FC Porto - 165 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Santa Clara - 170 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Belenenses SAD – 390 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo em casa: FC Porto – 360 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica - 240 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Benfica – 20 jornadas.



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Tondela – 7 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Belenenses SAD - 8 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Benfica - 9 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 34 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 9 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Famalicão – 3 jornadas



- Mais derrotas consecutivas: Tondela – 5 jornadas.







Séries "incríveis":



- Famalicão vê cartões há 74 jornadas consecutivas.



- Sporting não perde em casa há 20 MESES.



- Ruben Amorim continua sem perder em casa para a I liga, 30 jogos - 0 derrotas



- Sérgio Conceição não perde há 34 jornadas



- Benfica marca há 20 jornadas consecutivas



- Rosic (Mor) joga há 25 jornadas consecutivas (sem falhar 1 segundo)



- Belenenses SAD – 4 MESES sem marcar qualquer golo fora de casa





Curiosidades:



- 54 jogos até ao momento, 20 vitórias para as equipas visitadas e 16 vitórias para as equipas visitantes (18 empates).



- Estão marcados até ao momento 136 golos (40 de jogadores portugueses).



- Luís Díaz (FC Porto) é o melhor marcador do campeonato com 5 golos



- 14 cartões vermelhos mostrados, em 54 jogos.



- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 10 vezes.



- Estádio com mais golos – Moreira de Cónegos - 12 golos.



- Estádio com menos golos – Vizela - 2 golos.