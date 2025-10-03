Números e Curiosidades - Jornada 8 da I Liga
Esta jornada tem dois clássicos na agenda.
O que vai acontecer nesta 8ª jornada
- Dois clássicos do futebol português.
- O 92º clássico na invicta entre o FC Porto e o Benfica.
- O 70º clássico em Alvalade entre o Sporting e o SC Braga.
- O 12º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Estrela.
- O 11º confronto na Choupana entre Nacional e Moreirense.
- O 10º confronto em Guimarães entre o Vitória SC e o Santa Clara.
- O 7º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Tondela.
- O 5º confronto na serra da Freita entre o Arouca e o Famalicão.
- O 4º derby do distrito de Lisboa entre Casa Pia e Estoril, em Rio Maior, e todos de forma consecutiva.
- E um encontro inédito na I liga, o AVS – Alverca.
- A estreia do 21º treinador neste campeonato, João Nuno no Estrela da Amadora.
O que poderá acontecer nesta jornada
- Mudança de líder.
- O Benfica vencer na invicta pela 2ª época consecutiva, não acontece há 48 anos (!)
- O SC Braga voltar a vencer em Alvalade … 3 anos depois.
- O Sporting marcar em casa ao Braga pela 9ª época consecutiva.
- A primeira vitória de sempre do Santa Clara em Guimarães.
- O Casa Pia conseguir a sua primeira vitória de sempre em casa frente ao Estoril.
- O Estrela voltar a vencer em Barcelos … 29 anos depois (!)
- Nacional e Moreirense voltaram a ter um resultado de (1-0). Aconteceu em 5 dos últimos 6 confrontos.
- Arouca e Famalicão continuarem a marcar ambas em todos os jogos disputados entre si (nunca uma equipa ficou a zeros)
- Rio Ave e Tondela continuarem a marcar ambas em todos os jogos disputados entre si (nunca uma equipa ficou a zeros, e já são 6 confrontos)
- O Sporting marcar pela 27ª jornada consecutiva.
- O Arouca sofrer pela 10ª jornada consecutiva.
- O Rio Ave e o AVS conseguirem as sua primeiras vitórias no campeonato.
- O AVS marcar o seu primeiro golo em casa (!)
- O FC Porto continuar sem sofrer golos no Dragão (não sofre há 420 minutos, na I Liga)
- O FC Porto somar a 11ª vitória consecutiva na Liga (série que vem da época passada) ou o Benfica somar a 23ª jornada consecutiva na Liga (série que vem da época passada). Uma das séries vai ser quebrada (!)
Séries "incríveis"
- Não há um nulo em Alvalade há 5 anos e 3 meses (são 88 jornadas consecutivas com golos).
- Benfica não perde na I liga há 22 jornadas
- FC Porto soma 10 vitórias consecutivas na Liga
- AVS não tem qualquer golo marcado em casa.
- Gabriel Batista (Santa Clara) – joga há 3 690 minutos na liga sem paragens (são 41 jornadas consecutivas)
- Sporting marca há 26 jornadas consecutivas.
- AVS não ganha em casa há 9 meses
- Sporting não perde fora há 10 meses
