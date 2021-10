Números e Curiosidades – Jornada 8

- O duelo dos “M’s” do nosso campeonato. Marítimo e Moreirense vão defrontar-se na Madeira pela 12.ª vez.- Vamos ter o dérbi minhoto pela 3.ª época consecutiva, o Famalicão–Vitória SC.- Ivo Vieira vai rever a sua ex-equipa.- Um jogo inédito na I Liga, o Vizela–Santa Clara.

- Vamos ter pela 4.ª época consecutiva a Belenenses SAD–Tondela.





- Estoril e Gil Vicente voltam a defrontar-se 6 anos depois.- O Arouca volta a receber o Sporting… 4 anos depois.- O 23.º dérbi do Douro Litoral entre o FC Porto e o Paços de Ferreira.- O 19.º confronto entre o Benfica e o Portimonense na Luz.- E as bodas de ouro para o clássico. Sp. Braga e Boavista vão defrontar-se pela 50.ª vez na cidade dos arcebispos.- O 220.º jogo de Carlos Carvalhal como treinador na I Liga.- O golo 100 da Belenenses SAD no escalão principal.- O Famalicão voltar a vencer o dérbi frente ao Vitória… 30 anos depois (!)- O Arouca pontuar pela primeira vez em casa frente ao Sporting.- O Paços vencer no Dragão pela 1.ª vez. Em 22 jogos, 19 vitória do FC Porto e 3 empates.- O Portimonense vencer na Luz pela 1.ª vez. Em 18 jogos, 15 vitórias do Benfica e 3 empates.- O Marítimo voltar a vencer em casa… 5 meses depois (!)- O Vitória SC voltar a vencer fora… 8 meses depois (!)- Sérgio Conceição aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato, e somar a 36.ª jornada consecutiva sem perder.- O Benfica continuar 100% vitorioso neste campeonato.- Belenenses SAD e Famalicão conseguirem as suas primeiras vitórias no campeonato.- O Famalicão ver cartões pela 76.ª jornada consecutiva (!). Viu cartões em todas as jornadas desde que subiu de divisão.- O Benfica marcar pela 22.ª jornada consecutiva e somar a sua 11.ª vitória consecutiva no escalão principal.- O Tondela sofrer golos pela 7.ª jornada consecutiva.- Rosic (Mor) completar 27 jornadas consecutivas a jogar na I Liga.- O Boavista marcar pela 7.ª jornada consecutiva.- Santa Clara continuar com foras de jogo todas as jornadas.- Boavista voltar a ver 3 cartões amarelos. Viu sempre 3 cartões nas primeiras 7 jornadas.- Não marca há mais tempo: Marítimo – 225 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Sporting - 200 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Portimonense - 135 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Marítimo – 225 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: FC Porto – 360 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Sporting - 110 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Benfica – 21 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Tondela – 6 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Belenenses SAD - 9 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Benfica - 10 jornadas.- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 35 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 10 jornadas.- Mais empates consecutivos: Belenenses SAD – 4 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Arouca – 1 jornada.- Famalicão vê cartões há 75 jornadas consecutivas.- Sporting não perde em casa há 20 meses.- Ruben Amorim continua sem perder em casa para a I Liga, 31 jogos - 0 derrotas.- Sérgio Conceição não perde há 35 jornadas.- Benfica marca há 21 jornadas consecutivas.- Rosic (Mor) joga há 26 jornadas consecutivas (sem falhar 1 segundo).- Boavista – vê 3 cartões amarelos há 7 jornadas consecutivas.- 63 jogos até ao momento, 23 vitórias para as equipas visitadas e 18 vitórias para as equipas visitantes (22 empates).- Estão marcados até ao momento 160 golos (45 de jogadores portugueses).- Luís Díaz (FC Porto) é o melhor marcador do campeonato com 5 golos.- 16 cartões vermelhos mostrados, em 63 jogos.- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 12 vezes.- Estádio com mais golos – Moreira de Cónegos - 15 golos.- Estádio com menos golos – Vizela - 2 golos.- Nenhuma equipa vem de duas derrotas consecutivas.

- A Belenenses SAD, na sua 4.ª época na I Liga, pode nesta jornada marcar o seu 100.º golo no escalão principal, soma 99 neste momento.