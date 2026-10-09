Futebol Nacional
1.ª Liga
Números e Curiosidades - Jornada 8
A oitava jornada de jogos na I Liga de futebol profissional começa esta sexta-feira com um "apimentado" Braga-Sporting, com a equipa bracarense a precisar de se aproximar aos lugar cimeiros. Mas este é apenas um dos 'temperos' que vão apurar os nove jogos deste fim-de-semana.
O que vai acontecer nesta 8ª jornada:
- O regresso do campeonato … 3 semanas depois (!)
- A estreia de Vasco Seabra como treinador do Rio Ave.
- A estreia de Vitor Severino como treinador do Arouca e na I Liga.
- 2 clássicos no duplo confronto Minho – Lisboa.
- O jogo mais histórico da jornada, o 82º clássico na Luz entre o Benfica e o Vitória SC
- O 71.º clássico no Minho entre Sporting’s, o de Braga e de Portugal.
- O 44.º clássico no Funchal entre Marítimo e FC Porto. Regressa este clássico à I liga … 3 anos e meio depois.
- O 17.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Nacional.
- O 12.º derby minhoto em Moreira de Cónegos entre Moreirense e Gil Vicente.
- O 4.º confronto entre Casa Pia e Santa Clara, e todos de forma consecutiva.
- Também o 4º confronto na serra da Freita entre o Arouca e o Estrela.
- O 3.º confronto em Viseu entre o Académico e o Estoril. Voltam a defrontar-se na Liga … 44 anos depois (!)
- E o 2.º confronto no Minho entre Famalicão e Alverca.
- O SC Braga voltar a vencer em casa o Sporting … 6 anos depois (!)
- Braga e Sporting marcarem ambas, nos confrontos entre si, pela 6ª época consecutiva.
- O Vitória voltar a vencer na Luz … 17 anos depois (!)
- O Benfica vencer em casa o Vitória pela 6ª época consecutiva
- O Marítimo voltar a vencer em casa o FC Porto … 11 anos depois (!)
- O FC Porto marcar pelo 9º confronto consecutivo na Madeira
- O Gil marcar em Moreira d eCónegos pela 6ª época consecutiva
- O Nacional voltar a vencer em Vila do Conde … 13 anos depois
- O Estrela vencer pela primeira vez na sua história em Arouca.
- O Sporting marcar pela 61ª jornada consecutiva.
- O FC Porto somar a 9ª vitória consecutiva na liga
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 44 jornadas depois (!)
- O FC Porto manter-se sem pontos perdidos no campeonato.
- O Estoril voltar a vencer um jogo … 16 jornadas depois.
- O Nacional somar a 6ª derrota consecutiva (!)
- Santa Clara continuar invicto no campeonato.
- O Ac Viseu somar a 4ª vitória consecutiva naLiga (inédito no seu historial)
- O Sporting marca há 60 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 10 meses. (são 30 jornadas sem perder)
- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 9 meses (são 28 jornadas sem perder).
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 3 meses (!). São 106 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 43 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 78 jornadas consecutivas (!)
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