Números e Curiosidades - Jornada 8

A oitava jornada de jogos na I Liga de futebol profissional começa esta sexta-feira com um "apimentado" Braga-Sporting, com a equipa bracarense a precisar de se aproximar aos lugar cimeiros. Mas este é apenas um dos 'temperos' que vão apurar os nove jogos deste fim-de-semana.