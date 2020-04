Números e Curiosidades - Número 29

- 29 – O titulo de campeão nacional que o FC Porto poderá alcançar, se esta época terminar (está com 1 ponto de avanço do Benfica).- 29 – Os pontos do Boavista neste campeonato. A equipa que está a meio da tabela classificativa.- 29 – Os golos marcados pela dupla do Benfica neste campeonato, Vinicius (15) e Pizzi (14).- 29 – Os golos que Andrá André (VSC) tem no escalão principal.- 29 – Tóquio 2020 (ou Tóquio 2021) ou seja o que for… irão ser os 29.ºs Jogos Olímpicos da história, da era moderna.- 29 ER – Uma das classes da Vela (desde 1998), com dois tripulantes. Existe há 22 anos. Os franceses Aristide Girou e Noah Chauvin são os atuais campeões mundiais desta categoria.- 29 – É a pontuação máxima numa mão num jogo de Cribbage, jogo de cartas inglês.- 29 minutos - A etíope Almaz Ayana é recordista mundial (desde 2016) com este tempo nos 10 000m.- 29 segundos – Danil Medvedev “disparou” 4 ases consecutivos frente a Lucas Pouille e venceu um jogo de um "set" em ténis em… 29 segundos (!). Recorde.- camisola 29 – Os considerados melhores jogadores com o número 29, nos desportos americanos, são Eric Dickerson (NFL); Satchel Paige (MLB); Rod Carew (MLB); John Smoltz e Ken Dryden (NHL).- 29 – É o 10.º número primo.- 29 – São os Estados da Índia.- 29 anos – O tempo que Saturno leva a dar a volta ao Sol.- 29 dias – Os dias de Fevereiro quando o ano é bissexto.- 29 Março – Foi no dia 29 de março que Portugal mudou da hora de Inverno para a hora de Verão.- A29 – A autoestrada chamada de Costa da Prata - Liga Albergaria-a-Velha a Vila Nova de Gaia. É uma alternativa paralela à A 1 nas viagens entre Aveiro e o Porto,- 29 km - A distância (em linha reta) entre Kobe e Osaka, cidades japonesas.- 29 – O número atómico do cobre.- 29 – O número de ossos do crânio adulto.- 29 anos – O tempo que Estaline teve no poder.- 29 letras – O Número de letras dos alfabetos turco, finlandês, sueco, dinamarquês e norueguês.- 29 elevadores – O número de elevadores que tem a Torre Mayor na cidade do México.- Portugal foi bi campeão Mundial de sub 20, em Lisboa- Os sócios do Benfica aprovaram a retirada da camisola 29 da equipa da Luz, em homenagem a Miklos Fehér. “Desta forma, jamais aquela camisola será vestida por um jogador da formação principal” disse Luís Filipe Vieira.- "29 Strafford Apts" é uma canção da banda indie folk americana Bon Iver.





https://www.youtube.com/watch?v=9utVR5Q67_k