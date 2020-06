Números e Curiosidades - O regresso da I Liga (Jogadores)

- E com 24 jornadas realizadas são 8 os totalistas deste campeonato, que jogaram os 2160 minutos.





Os Totalistas:



1 – Odysseas (Ben)

2 – Ruben Dias (Ben)

3 – Kieszek (RA)

4 – Mateus Pasinato (Mor)

5 – Cláudio Ramos (Ton)

6 – Jadson (Portim)

7 – Marco (SC)

8 – Denis (GV)



- Temos 6 guarda-redes e 2 defesas.



- Os guarda-redes já é normal andarem nos totalistas, agora os defesas é sempre um caso raro.



- Ruben Dias tem 4 amarelos… Jadson tem 3.



Mais e menos jogadores:



- Desp. Aves já utlizizou 39 (!) jogadores neste campeonato.



- FC Porto apenas utilizou 24, o clube que menos jogadores utilizou



O clube dos 200:



Atualmente existem 7 jogadores com mais de 200 jogos na I Liga, sabe quem são?



Os jogadores com mais de 200 jogos:



- Tarantini – Rio Ave - 310

- João Aurélio – Moreirense – 274

- Mateus – Boavista – 272

- Nuno Coelho - Belenenses SAD – 230

- Pizzi – Benfica - 222

- Mano – Vitória FC – 209

- Edgar Costa – Marítimo - 206



O próximo a atingir os 200 jogos na I Liga, se tudo correr na normalidade, será André Almeida (Ben), tem neste momento 199 jogos.



- Desde a jornada 21 que André Almeida anda à procura de chegar aos 200 jogos, mas uma lesão afastou-o das últimas 4 jornadas. Será desta?



Os jogadores com mais jogos de I Liga nos atuais clubes:



- Benfica – Pizzi – 222 jogos

- FC Porto – Danilo – 180

- Sporting – Coates – 131

- Braga – Wilson Eduardo – 193

- Marítimo – Edgar Costa – 206

- Vitória FC – Mano – 209

- Vitória SC – Douglas – 180

- Rio Ave – Tarantini -310

- Belenenses SAD – Nuno Coelho – 230

- Moreirense - João Aurélio – 274

- Boavista – Mateus – 272

- Tondela - Yohan Tavares - 178

- Portimonense – Jackson Martinez – 135

- Desp. Aves – Falcão – 68

- Santa Clara – Ukra – 197

- Paços – Luiz Carlos – 145

- Famalicão – Lionn – 189

- Gil Vicente – Ruben Fernandes – 163



Os Jogadores a jogar há mais tempo consecutivo (atualmente):



1.º - Cláudio Ramos – 98 jornadas consecutivas.

2.º - Odysseias – 38 jornadas consecutivas.

3.º - Jadson – 31 jornadas consecutivas



Os jogadores a jogar há mais tempo consecutivo na I liga no mesmo clube:



- Benfica – Odysseias – 38 jogos

- FC Porto – Marchesin – 13

- Sporting – Maximiano – 13

- Braga – Matheus – 10

- Marítimo – Abedzadeh – 19

- Vitória FC – Makaridze – 8

- Vitória SC – Douglas – 16

- Rio Ave – Kieszek – 24

- Belenenses SAD – André Moreira – 9

- Moreirense – Pasinato – 24

- Boavista – Helton Leite – 10

- Tondela – Cláudio Ramos – 98

- Portimonense – Jadson – 31

- Desp. Aves – Ric. Mangas – 12

- Santa Clara – Marco – 25

- Paços – Ric. Ribeiro – 20

- Famalicão – Vana Alves – 4

- Gil Vicente – Denis – 24



- Deste lote todo, apenas 2 (!) não são os respetivos guarda-redes que estão a jogar há mais tempo, Jadson (Portim) e Ricardo Mangas (Aves).



A HISTÓRIA:



- Cláudio Ramos está a jogar consecutivamente na I Liga há 98 jornadas consecutivas, sem uma lesão, sem expulsões, sem ser substituído. São 8.820 minutos a jogar consecutivamente (!). Irá chegar aos 9000 minutos? Se sim… terá de chegar até… à 26.ª jornada! (Faltam duas).



- Se Cláudio Ramos completar os jogos com o Benfica (25.ª jorn) e Desp. Aves (26.ª jornada)… atinge os 9000 minutos e por inerência os… 100 jogos consecutivos na I Liga. Nunca nenhum jogador em 86 anos de campeonato o fez (!).



- Cláudio Ramos já tem esse recorde, o de minutos consecutivos a jogar na I Liga, ultrapassou Rui Patrício.