Números e Curiosidades - Os 10 estádios e os golos

- 10 – Os estádios aprovados pela Direção Geral de Saúde (DGS) para se jogar o que resta do campeonato.- 5 – Os estádios que ainda poderão ser aprovados pela DGS.- 1 – A estreia de um estádio na I Liga.- 4 – Os estádios que já não vão receber mais jogos esta época.- Benfica, Sporting, FC Porto, Cidade do Futebol, Sp. Braga, Vitória SC, Portimonense, Marítimo, Tondela e Paços de Ferreira.- Vitória FC, Gil Vicente, Desp. Aves, Boavita e Rio Ave- Cidade do Futebol.- Nunca em 86 campeonatos se jogou no estádio Cidade do Futebol. Vai ser a estreia absoluta, e logo dois clubes vão fazer dele a sua “casa”, Belenenses SAD e Santa Clara.- Vai ser o 19.º estádio onde vai haver futebol neste campeonato.- Jamor, Famalicão, Santa Clara e Moreirense.- Vai ficar de fora o estádio que viu mais golos esta época, o do Famalicão.- O estádio do Famalicão já viu neste campeonato 44 golos, em 12 jornadas. Uma média de 3,6 golos por jogo (!)- Ainda está para ser aprovado.- Ao fim de 24 jornadas o estádio com menos golos é o do... Bonfim!- Em Setúbal apenas se viram 18 golos neste campeonato.- Em 12 (!) jogos no estádio do Bonfim, houve 4 (0-0).- São 8 os estádios que assistiram a golos em todos os jogos.- Houve sempre golos nos estádios do Benfica, FC Porto, Sporting, Braga, Vitória SC, Desp. das Aves, Famalicão e Moreirense.- BENFICA, FC PORTO, SPORTING, SP. BRAGA e VITÓRIA SC poderão continuar com esta série de golos em todos os jogos.- 1.º - Estádio do Famalicão – 44 golos (FORA)- 2.º - Estádio do Sp. Braga – 37 golos (DENTRO)- 3.º - Estádio do Benfica – 35 golos (DENTRO)- 4.º - Estádio do Moreirense – 35 golos (FORA)- 1.º - Estádio do Sp. Braga – 37 golos- 2.º - Estádio do Benfica – 35 golos- 3.º - Estádio do FC Porto – 32 golos- 4.º - Estádio do Marítimo – 32 golos- 5.º - Estádio do Sporting – 31 golos- 6.º - Estádio do VSC – 30 golos- 7.º - Estádio do Paços – 24 golos- 8.º - Estádio do Tondela – 22 golos- 9.º - Estádio do Portimonense – 20 golos- 10.º - Estádio Cidade do Futebol – 0 golos

QUE OS GOLOS POSSAM VOLTAR RAPIDAMENTE…