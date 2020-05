Números e Curiosidades - Revista da Semana

- E na 6.ª semana… muitas novidades (!)- No futebol português uma “revolução”.- Vai ser criada uma 3.ª Liga na época 2021/22, o que significa que o Campeonato de Portugal na próxima época vai contar com… 96 equipas (!).- Foi decidido que o Casa Pia e o Cova da Piedade descem da 2.ª liga ao Campeonato de Portugal. E que…- …Nacional da Madeira e Farense regressam à 1.ª Liga. No caso dos algarvios regressam… 18 anos depois (!). Último jogo e últimos golos na 1.ª Liga tinham sido em maio 2002, na vitória por 3-2 sobre o Gil Vicente. Carlos Costa fez o último golo dos algarvios na 1.ª liga.- A FPF decidiu que Vizela e Arouca sobem à 2.ª Liga. Vizelenses regressam 3 anos depois, os arouquenses regressam 1 ano depois.- O campeonato alemão está pronto para recomeçar mas… já não será amanhã, ficou para o fim-de-semana de 16/17 de maio.- Em Itália o cancelamento será quase certo, e em Inglaterra o veredito será quase o mesmo…- Na Dinamarca as “baterias” estão apontadas para o campeonato regressar a 29 maio.- Nos 5 países onde se jogava futebol, só se joga agora em 4 (!) Chegaram os adiamentos dos jogos no Tajiquistão, não aguentaram a pressão e suspenderam mesmo o campeonato.- Mas se uns interrompem, outros começam, e neste fim-de-semana vão começar 2 campeonatos, um na Ásia e outro… na Europa!- Vamos voltar a partir de hoje a ter futebol na Coreia do Sul, vai começar a liga coreana…- …E a partir de amanhã vai começar o campeonato nas Ilhas Faroé.- Vai realizar-se a 8.ª jornada na Bielorrússia, a 7.ª no Turqueministão, a 5.ª em Taiwan, e o jogo da segunda mão da final do campeonato da Nicarágua, na 1.ª mão o Esteli e o FC Manágua empataram 1-1.- No xadrez houve campeão virtual no torneio “Magnus Carlsen Invitational”. E o vencedor foi o campeão mundial Magnus Carlsen.- No basquetebol também houve campeão, foi em Taiwan. O Taiwan Beer venceu na final o Yulon Luxgen Dino.- No hóquei em patins, ao contrário de Portugal, a federação considerou o Barcelona campeão nacional (os portugueses Hélder Nunes e João Rodrigues são assim campeões espanhóis). Barcelona é heptacampeão espanhol.- Barcelona, que também foi campeão no futebol feminino.- Por falar em futebol feminino, em Portugal a Liga BPI vai deixar de ser jogada por 12 equipas para passar a ser disputada por 20. Subiram as 8 equipas (4 de cada série) melhores classificadas na 2.ª Liga. São elas o Gil Vicente, Famalicão, Boavista, Fiães, Condeixa, Torreeense, Atlético e Amora).- No ténis de mesa a ITTF prolongou a suspensão de todas as competições até final de julho.- Os mundiais de natação (2021 em Tóquio) foram adiados para maio de 2022.- No ciclismo, a Worl Tour “mandou” cá para fora o novo calendário 2020, e ao que tudo indica a 1.ª prova vai ser no dia 1 de agosto com a prova Strade Bianche. A Volta à França está prevista para 29 de agosto.- Começou o campeonato de basebol na Coreia do Sul. O Doosan Bears vai defender o seu título conquistado na época passada.- O treinador de andebol Carlos Resende, depois de 3 épocas na Luz, deixou a equipa de andebol do Benfica.

