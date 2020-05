Números e Curiosidades - Revista da semana

- E na 7.ª semana… luz verde para o campeonato nacional.- A I Liga vai mesmo recomeçar no dia 4 de junho. Teoricamente hoje (sexta-feira) irão ser definidos alguns horários dos jogos.- O campeonato alemão está pronto para recomeçar e é já... amanhã! A Bundesliga deverá ter milhões de espetadores em todo o Mundo, a partir das 14h30, a ver os jogos de futebol (quem gosta da modalidade, claro está)- Em Itália uma reviravolta e ao que tudo indica vai haver mesmo futebol. O regresso está previsto para dia 13 de junho.- Já em Inglaterra, o governo também deu luz verde… mas neste país até são mais os jogadores que estão a “torcer o nariz” ao regresso do campeonato. Lembramos que o Liverpool está a uma vitória de ser campeão.- Na Dinamarca as “baterias” estão apontadas para o campeonato regressar a 28 de maio.- E na Ucrânia o campeonato vai regressar no dia 30 de maio.- Nos 6 países onde se jogava futebol, só se joga agora em 5 (!). O campeonato da Nicarágua terminou.- O Real Esteli sagrou-se tricampeão da Nicarágua, ao vencer na final o FC Manágua.- Vai realizar-se a 9.ª jornada na Bielorrússia, a 9.ª no Turqueministão, a 6.ª em Taiwan, e as segundas jornadas na Coreia do Sul e nas Ilhas Faroé.- Nas Ilhas Faroé vai ser mesmo permitido público já nesta 2.ª jornada.- Mas se uns terminam, outros recomeçam, e neste fim-de-semana vai recomeçar a Bundesliga, com a sua 26.ª jornada.- Mas voltando à Bielorrússia, ao fim de 8 jornadas (nunca o campeonato foi interrompido por causa do vírus), vai acontecer o primeiro jogo adiado por causa da Covid-19. Ao que foi dado a entender, não vai ser mesmo possível realizar-se a partida entre o FC Minsk e o Neman, sendo o primeiro jogo adiado do campeonato.- A NFL anunciou o 1.º jogo da época do futebol americano para o dia 10 de setembro.- No polo aquático todas as competições nacionais foram oficialmente canceladas, sem campeões, sem subidas e sem descidas.- O Festival Olimpico da Juventude Europeia (jovens dos 14 aos 18 anos) foi adiado de 2021 para julho de 2022.- No ciclismo, a Volta a ESpanha já não vai passar em Portugal, terá de ficar para outras organizações. E mesmo o diretor da "Vuelta" está cético na realização da prova em outubro/novembro.- No xadrez , na Taça das Naçoes online, a China venceu na final os Estados Unidos.- No basquetebol (II Divisão), 3 equipas vão poder sonhar com a subida à Liga placard. Foi concedida uma vaga para a subida de divisão. Em setembro, DC Póvoa, Ginásio Olhanense e Ac. Coimbra vão se defrontar e ver quem consegue a vaga.- No atletismo a Liga Diamante prevê regressar a 14 de agosto (no Mónaco).- Na vela a regata Atlantis Cup prevista para os Açores, foi adiada para 2021.- E no futsal o Mundial foi adiado para 2021.- E também a FIFA anunciou que em 2020 não vai haver o “The Best”. Este ano não há intrigas para ninguém.- No Aahrus – Randers, campeonato da Dinamarca, vai ser estreada uma bancada digital.- Claro… o campeonato alemão. Todos esperam pela Bundesliga. A partir de amanhã vai jogar-se a 26.ª jornada.- Devido à Covid-19, o Tianjin Tianhai decretou falência e desistiu da liga chinesa.- O tetra campeão mundial de Fórmula 1, Vettel, vai deixar a Ferrari no final do ano, após 5 anos na equipa. O alemão nunca foi campeão na Ferrari.- Faleceu o médio da Atalanta de 19 anos, Andrea Rinaldi, de um aneurisma.

- Faleceu o lutador de SUMO Kiyotaka Suetake (28 anos) de COVID-19.