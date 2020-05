Números e Curiosidades – Revista da Semana

- E na 9.ª semana do novo normal… luz verde para o calendário do campeonato nacional. O campeonato vai regressar no dia 3 de junho com o jogo Portimonense–Gil Vicente às 19h00.- E dos 18 estádios dos 18 clubes, apenas 2 ficarão de fora, o Jamor (Belenenses SAD) e o de São Miguel (Santa Clara), todos os outros 16 já têm luz verde, apenas o de Moreira de Cónegos só esta sexta-feira ficará oficializado.- Em Inglaterra o campeonato vai começar no dia 17 junho… em Espanha no dia 14 de junho e em Itália no dia 20 de junho. "Premie League", La Liga e Série A vão mesmo terminar dentro de campo.- Enquanto isso na Bundesliga já se jogaram … 3 (!) jornadas, e esta sexta-feira vai começar a 4.ª, não pára… mas…- … O título está quase entregue (!). O Bayern foi ganhar 1-0 ao campo do Bor. Dortmund e aumentou para 7 os pontos de avanço sobre o segundo classificado.- O guarda-redes Neuer (Bayern) completou 400 jogos na Bundesliga, e passou a ser o 3.º jogador de sempre a chegar às 4 centenas, depois de Cláudio Pizarro e Gentner.- Recomeçaram mais 5 campeonatos de futebol nesta última semana, passando a ser 15 em todo o Mundo onde se joga futebol. Arménia, Hungria, Rep. Checa, Dinamarca e Síria recomeçaram os campeonatos.- E neste fim-de-semana… mais 6 vão “chegar”, Polónia, Sérvia, Israel, Lituânia, Montenegro e Ucrânia. Vão passar a ser 21…- No México ficou mesmo decidido que não há campeão. O campeonato foi mesmo cancelado.- Na Bielorrússia houve taça para… o Bate Borisov. Venceu a taça da Bielorrússia, ao derrotar na final o Dínamo Brest por 1-0, após prolongamento. Foi a 4.ª taça para o BATE.- No basquetebol, enquanto que a Euroliga e a Eurocup cancelaram as provas e sem campeões, a NBA poderá mesmo regressar… a 15 de julho… na Disney World (!)- E por falar em NBA, faleceu o mítico treinador ds Utah Jazz, Jerry Sloan. Esteve 23 anos na equipa de Utah, e com 1221 jogos na carreira, o 4.º treinador da história da NBA com mais jogos.- No ténis continuam a jogar-se torneios de exibição por todo o Mundo.- Na Fórmula 1 continua tudo na expetativa para arrancar no dia 5 de julho, na Áustria.- No basebol continuam em ação os campeonatos da Coreia do Sul, Rep. Checa, Nicarágua e Taiwain.- E no voleibol e hóquei no gelo só mesmo na Rússia, com os torneios internos.- Foram aprovadas as 5 substituições nas 10 jornadas que faltam nos jogos da I Liga portuguesa mas alguns clubes parece que “têm medo” de a colocar em prática, com receio de estarem a infringir as regras e poderem ser prejudicados no futuro.E retomou esta sexta-feira o campeonato de râguebi da Austrália, a NRL, com o jogo NQ Cowboys - Gold Coast Titans. E aqui são mesmo 15 jogadores de cada lado… todos a tocar em todos (!)- E 2 anos depois… Bruno de Carvalho suspirou (!). Ficou absolvido no caso de Alcochete.- Faleceu o magnata dos casinos, Stanley Ho. Morreu aos 98 anos e acionista do grupo Estoril Sol.

- E faleceu também Hanuch, ex-Sporting, campeão nacional em 1999/2000. Vítima de cancro, com 45 anos de idade.