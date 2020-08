Números e Curiosidades – Revista da Semana

- 22.ª semana… Em Portugal ainda nem se sabe quem vai jogar na I Liga (Vitória FC ou Portimonense) e em Inglaterra já há calendário para a próxima época.- Dia 12 de setembro é o dia para recomeçar o campeonato em Inglaterra, onde na 1.ª jornada o campeão Liverpool vai defrontar o há muito afastado da Premier… Leeds United.- E se uns campeonatos começam em setembro… outros começam… já esta sexta-feira (!). Azerbaijão… Rep. Checa… Ucrânia… Roménia… Polónia e… França, começam os seus campeonatos nesta sexta feira (!)- O campeonato francês, um dos Big Five, começa hoje com o Bordéus–Nantes. Era para ser o clube de André Vilas Boas a “abrir” o campeonato, mas a Covid (mais uma vez) não deixou que fosse o Marselha a dar o início da Ligue 1.- Clubes franceses que estiveram/estão em grande na LC… Pela 1.ª vez neste século conseguiram colocar duas equipas nas meias finais. Ol. Lyon ficou-se pelas meias finais… PSG vai estar mesmo na final de domingo frente ao Bayern, naquela que é a sua primeira final de sempre na LC.- Bayern que durante esta última semana fez história, venceu o Barcelona por 8-2(!). Foi o pior resultado de sempre do "Barça" na Liga dos Campeões. Desde 1946 que o Barcelona não sofria 8 golos. Lewandowski marcou pela 9.ª vez consecutiva na Liga dos Campões, e o Bayern somou a 20.ª vitória consecutiva em todas as competições.- Quem já vai para a sexta final é... o Sevilha! Joga hoje a sua sexta final da Liga Europa (!). As 5 anteriores? Ganhou todas (uma delas ao Benfica). Final hoje em Colónia entre o Sevilha e o Inter de Milão.- E por falar em Inter… sublinhar o aumento do recorde de Lukaku. O avançado do Inter está a fazer história ao marcar pelo 10.º jogo consecutivo na Liga Europa (5 golos em 2014/15 e 5 agora em 2019/20).- Continuando por Itália, quem também fez história foi o Spezia (!). Pela 1.ª vez o clube vai participar na Serie A.- Do futebol para os motores, realizou-se a 6.ª prova do Mundial de F1, e... voltaram a vencer os Mercedes. Lewis Hamilton ganhou a sua 4.ª prova na temporada, a 88.ª de sempre, está a 3 de igualar M. Schumacher.- Das 4 para as duas rodas, Dovizioso triunfou no GP Áustria, a sua primeira prova neste ano. Quanto a Miguel Oliveira… não terminou a sua segunda corrida, voltou a ser “posto” fora de prova por outro colega da mesma marca, desta vez por P. Espargaro.- Das duas rodas com motor passamos para as duas rodas mas sem motor, realizaram-se as 3.ª e 4.ª provas da World Tour após a retoma. Daniel Martinez venceu o Criterium du Dauphiné e o dinamarquês Jokob Fuglsang venceu a volta à Lombardia.- Por cá realizaram-se os campeonatos nacionais, sendo Ivo Oliveira o vencedor do CRI, Fábio Costa de fundo sub-23 e Rui Costa na prova de fundo. Foi a 2.ª vitória de Rui Costa no campeonato nacional.- Das rodas sem motor para as... duas pernas (!). Realizaram-se os nacionais de atletismo, Benfica venceu em masculinos pela 10.ª vez consecutiva e o Sporting em femininos pela… 10.ª vez consecutiva.- Quem também foi campeão nacional, mas no voleibol de praia, foram Juliana Antunes/Raquel Lacerda nos femininos e Ivo Casas/Tiago Violas nos masculinos.- De sublinhar que Juliana Antunes sagrou-se campeã nacional pela… 9.ª vez (!). Recorde de sempre.- Outro campeão, mas do Mundo foi… O´Sullivan. O inglês venceu o campeonato do Mundo pela 6.ª vez. Derrotou na final Kyren Wilson por 18-8.- E no basebol também houve campeão, foi na Nicarágua , Indians del Boer venceram o título, sendo os primeiros campeões da modalidade em 2020.- E retomou finalmente o ATP em Ténis, com o torneio de Cincinnati. João Sousa… já não está!- No WTA mais duas vencedoras, Simona Halep venceu o torneio de Praga e Jennifer Brady o torneio de Lexington.- Na NBA jogam-se os "play-off", e alguns recordes caíram. Donovan Mitchell tornou-se no jogador com mais pontos de sempre na história dos Utah Jazz em jogos de "play-off", 57 (!). Ultrapassou o mítico Karl Malone (50).- E Luka Doncic (42 pts) tornou-se o jogador com mais pontos de sempre num jogo de estreia em "play-off".- Faleceu o ex piloto português (86 anos) Mário de Araujo Cabral, mais conhecido por “Nicha”. Foi o 1.º piloto português a correr na F1.- Cheptegei derrubou o máximo dos 5000m, que durava há 16 anos (!). Cheptegei bateu no "meeting" do Mónaco o recorde de Bekele.1 - Argentina - Boca Juniores2 - N. Zelândia - Aukcland City3 - Bélgica - Club Brugge4 - França - PSG5 - Nicarágua - Real Esteli6 – Bósnia - Sarajevo7 - Escócia - Celtic8 - Sérvia - Estrela Vermelha9 - Alemanha - Bayern10 - Hungria - Ferencvaros11 - Burundi - Le Messager Ngozi12 - Ucrânia - Shakthar Donetsk13 - Croácia - Din. Zagreb14 - Rep. Checa - Slavia Praga15 – Inglaterra – Liverpool16 – Montenegro - Buducnost17 – Israel - Maccabi Tel Aviv18 – Áustria – RB Salzburg19 – Bulgária - Ludogorets20 – Eslováquia - Slovan Bratislava21 – Tanzânia – Simba22 – Grécia – Olympiakos23 – Costa Rica – Saprissa24 – Dinamarca – Mittjylland25 – Rússia – Zenit26 – Polónia – Legia27 – Arménia – Ararat Armenia28 – Portugal – FC Porto29 – Espanha – Real Madrid30 – Turquia – Basaksehir31 – Albânia – KF Tirana32 – Eslovénia – NK Celje33 – Irão – Persepolis34 – Kosovo – Drita35 – Itália – Juventus36 – Síria – Tishreen37 – Andorra - Inter Escaldes38 – Suiça – Young Boys39 – Romenia – Cluj40 – Somália – Mogadishu City41 – Estados Unidos – Portland (torneio)

42 – Seichelles – Foresters FC