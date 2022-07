Números e Curiosidades - Supertaça

- 44 - Esta é a 44.ª edição da Supertaça de futebol masculino.- Atual vencedor – Sporting.- 3 - últimos 3 anos, 3 vencedores diferentes (!), (2021-Sporting, 2020-FC Porto, 2019-Benfica)



-5 - Só 5 equipas venceram a Supertaça.



- 22 - FC Porto – equipa com mais títulos (tem 22);



- Os outros 4 vencedores – Sporting (9), Benfica (😎, Boavista (3), e Vitória SC (1).



-21 - Até 2001 a Supertaça era disputada a duas mãos, nos últimos 21 anos passou a ser em apenas 1 jogo.



- 84/85 - A supertaça mais longa da história foi em 1984/85… decidida apenas ao fim de… 4(!) jogos.



-12 - O estádio Municipal de Aveiro vai receber a supertaça pela 12.ª vez.



- 8 - João Pinto (FC Porto) é o jogador com mais títulos nesta competição, 8 (!)



-3 - Artur Jorge (FC Porto) o treinador com mais supertaças, 3.



-1 - Primeiro vencedor – Boavista em 1979/80.





- Último vencedor sem ser um dos chamados 3 grandes: Boavista – 1997/98.



Esta final (2022)



- O Tondela vai estrear-se na competição.



- Tondela vai ser o 16.º clube diferente a jogar a competição.



- Tondela será a 3.ª equipa fora da I Liga a jogar a Supertaça. Beira Mar (1999) e Leixões (2002)



- O FC Porto vai estar apenas pela 3.ª vez na Supertaça nos últimos 9 anos.



- As últimas 7 finais que o FC Porto esteve presente… venceu todas!



- 2008 (há 14 anos) foi a última final perdida pelo FC Porto. (0-2 com o Sporting)



- Sérgio Conceição venceu a Supertaça em 2018 e 2020. Pode igualar Artur Jorge em número de supertaças.



- Sérgio Conceição pode ainda igualar outro feito de Artur Jorge, o treinador com mais troféus na história do FC Porto, chegar aos 8 (!)