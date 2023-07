Números e Curiosidades – Taça da Liga

- 17 - Esta é a 17.ª edição da Taça da Liga- 1 - Actual campeão – FC Porto, conseguiu o título pela 1.ª vez na última edição.- 7 - Benfica – Equipa com mais títulos (tem 7).- 3 – Só 3 clubes têm mais do que 1 Taça da Liga conquistada, Benfica (7), Sporting (4) e Sp. Braga (2).- 6 – São 6 os vencedores desta competição – Além de Benfica, Sporting, Sp. Braga e FC Porto, também já a venceram, Vitória FC e Moreirense.- 837 – Os jogos realizados nas 16 edições anteriores.- 2013 – Os golos que já tivemos nas 16 edições.- 53 – Os participantes na Taça da Liga.- 2 – Vão ser 2 os estreantes na competição, o AVS e o Lank Vilaverdense.- 1 – Dos 6 campeões da Taça da Liga, um está ausente, o Vitória FC.- 8 golos – O jogo com mais golos de sempre – Belenenses-5 Leixões-3.- 6-0 - Maior goleada – Sporting-6 União da Madeira-0 e Sporting-6 Farense-0.- 20 - Melhor marcador – Paulinho – 20 golos.- 7 – O número de títulos de Luisão, o jogador com mais taças da Liga.- 6 – O número de taças da Liga de Jorge Jesus, o treinador com mais (5 pelo Benfica e 1 pelo Sporting)- 66 – O número de jogos do Sporting, a equipa com mais jogos.- 129 – Os golos do Benfica, melhor ataque da competição.- 7 – São 7 as equipas que estiveram em todas as competições, FC Porto, Benfica, Sporting, Sp. Braga, Vitória SC, Estoril e Paços de Ferreira.