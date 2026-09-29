Nuno Lobo lamenta decisão de AG do Benfica recusar proposta contra Proença

“Soubemos hoje que o presidente da Mesa da Assembleia Geral do nosso clube recusou o agendamento da proposta para a retirada do apoio e da confiança política e institucional a Pedro Proença. Não tem razão para tomar esta decisão. A conclusão imediata que se pode retirar é que os órgãos sociais do nosso clube fizeram, uma vez mais, um frete a Pedro Proença”, referiu, num vídeo enviado à agência Lusa.



Nuno Lobo considera que, “contra a vontade da esmagadora maioria dos sócios do Sport Lisboa e Benfica, há quem prefira dizer sim a Pedro Proença”, considerando que há um “apoio vergonhoso e permanente dos órgãos sociais do clube a Pedro Proença”.



No início de setembro, o antigo presidente da Associação de Futebol de Lisboa tinha apresentado uma proposta para a retirada do apoio institucional a Pedro Proença, sustentando que o apoio anteriormente manifestado pela direção do Benfica à candidatura de Pedro Proença à presidência da FPF deixou de corresponder às circunstâncias atuais.



Lobo, que foi derrotado por Proença nas últimas eleições da FPF, considera que houve situações nas quais “o Benfica foi prejudicado e desprezado, desde os incidentes da final da edição 2024/2025 da Taça de Portugal, passando pelas questões de arbitragem até à falta de resposta a pedidos de reuniões de urgência”.



A proposta refere ainda os ficheiros áudio recentemente tornados públicos pela comunicação social e atribuídos a Pedro Proença, considerando que as referências ao Benfica, aos seus processos e à arbitragem portuguesa suscitam “legítimas e profundas dúvidas” sobre a relação institucional entre o clube e o presidente da FPF.



A proposta recorda também declarações recentes do presidente do Benfica, Rui Costa, nas quais este afirmou que o clube adotaria uma posição de “tolerância zero” perante a FPF e o seu presidente.



“Quem perdeu a confiança do Benfica não pode continuar a contar com o apoio do clube”, defende o documento, que, caso seja analisado e aprovado, prevê a retirada do apoio formal anteriormente concedido a Pedro Proença desde as eleições federativas de 2025, bem como da confiança política e institucional do Benfica no presidente da FPF.



O texto propunha ainda que a eventual deliberação abranja as sociedades participadas pelo Benfica e que a Mesa da Assembleia Geral comunique formalmente a decisão a Pedro Proença, à Associação de Futebol de Lisboa, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, FPF, UEFA, FIFA e secretaria de Estado.



O antigo árbitro Pedro Proença foi eleito presidente da FPF para o quadriénio 2024-2028, em 14 de fevereiro de 2025, depois de ter recolhido 62 votos entre os 84 delegados, contra 21 de Nuno Lobo.