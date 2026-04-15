Nuno Mendes confirma candidatura à presidência do Vitória de Guimarães

“Sou candidato à presidência”, disse o sócio 8.539 dos vimaranenses, de 40 anos, que vai encabeçar uma candidatura ao cargo, na sequência da demissão de António Miguel Cardoso, anunciada na terça-feira.



Vencedor de um título mundial sob a alçada da International Sport Kickboxing Association, em 2022, na Turquia, Nuno Mendes prometeu adiantar mais pormenores sobre a candidatura até ao início da próxima semana.



Ainda sem data oficial, as eleições do Vitória de Guimarães contam com duas candidaturas aos órgãos sociais, lideradas por Nuno Mendes e por Belmiro Pinto dos Santos.



Presidente da Mesa da Assembleia Geral entre 2022 e 2025, no primeiro mandato de António Miguel Cardoso como presidente da direção, Belmiro Pinto dos Santos, sócio número 4.995, de 54 anos, confirmou a decisão na terça-feira.



Eleito pela primeira vez presidente do Vitória de Guimarães em 05 de março de 2022 e reeleito para um segundo mandato de três anos em 01 de março de 2025, com uma votação recorde de 89,4% num sufrágio do clube minhoto, António Miguel Cardoso demitiu-se do cargo na terça-feira, avançando que não se vai recandidatar.



“De acordo com aquilo que prometi no início da época, e como já são reduzidas as hipóteses de o Vitória Sport Clube terminar o campeonato em quinto lugar, vou entregar ao presidente da assembleia geral a minha carta de demissão. Estou certo de que, em quatro anos e meio, esta direção engradeceu o clube a vários níveis, mas foi um trabalho de equipa para o qual muitas pessoas contribuíram num contexto de dificuldades financeiras”, disse, em conferência de imprensa.



Em 30 de agosto de 2025, após o empate caseiro com o Arouca (1-1), para a quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, o dirigente revelou que iria deixar a presidência se o Vitória se classificasse abaixo dos cinco primeiros lugares.



A equipa treinada por Gil Lameiras ocupa, neste momento, o nono lugar da I Liga, com 36 pontos, a 11 do quinto classificado, Famalicão, quando há ainda 15 em disputa, nas cinco jornadas que restam.



As próximas eleições irão realizar-se no último fim de semana de maio ou em junho, em consonância com os estatutos, que determinam que a convocatória tem de ser divulgada com uma antecedência mínima de 45 dias.