Nuno Santos garante que Sporting ainda pensa na "Champions"

Num encontro com a comunicação social, que decorreu na Academia Sporting, em Alcochete, o jogador dos "leões" assumiu que a equipa vai “”, mas descartou que essa vontade esteja relacionada com a luta com os turcos pelo terceiro lugar no Grupo C da "Champions".”, atirou Nuno Santos.A equipa lisboeta ocupa o último lugar do Grupo C da Liga dos Campeões de 2021/22, sem qualquer ponto conquistado, tal como o Besiktas, em contraponto com Ajax e Borussia Dortmund, que lideram, com seis pontos, fruto de dois triunfos nas duas rondas iniciais.Num registo mais descontraído, afirmou que o treinador Rúben Amorim “exagerou um bocadinho” quando disse que poderia colocá-lo até a jogar como defesa central, mas concordou que é um jogador que quer sempre “jogar e ajudar a equipa”.Quem também está pronto para ajudar a equipa é Pedro Gonçalves, que já se treina sem limitações e irá acrescentar qualidade ao jogo dos ‘leões’, no entendimento do avançado.”, admitiu Nuno Santos.





Ricardo Esgaio e a importância de "Pote"







A importância de Pedro Gonçalves para a equipa do Sporting também foi assumida por Ricardo Esgaio, que lembrou que o companheiro “”, mas frisou que a equipa “tem estado bem”, apesar de ter ganhado os últimos jogos “pela margem mínima”.”, frisou o lateral direito, que tem sido utilizado por Rúben Amorim, também, no lado oposto do terreno ou até mesmo como defesa central.Sobre essa polivalência, Esgaio assumiu que pode fazer “qualquer posição dentro de campo para ajudar a equipa” e garantiu que o importante é “trabalhar para conseguir os objetivos da equipa” que, para já, passam por alcançar o Benfica, que lidera a I Liga, com mais um ponto do que o Sporting e o FC Porto.”, apontou o jogador formado nos "leões".Os dois jogadores do Sporting falaram à comunicação social antes do treino, que marcou o regresso ao trabalho da equipa orientada por Rúben Amorim, após uma folga de dois dias.