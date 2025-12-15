Nuno Silva é o novo treinador do FC Vizela

Nuno Silva é o novo treinador da equipa principal do Futebol Clube de Vizela. O técnico português, de 38 anos, assume o comando da equipa minhota com efeitos imediatos, e tem vínculo com o clube até ao final da temporada, estando prevista a renovação por mais uma temporada caso o clube garanta a subida à 1.ª Liga.



Até agora, Nuno Silva integrava a equipa técnica de Luís Freire, atual selecionador nacional de Sub-21, como treinador-adjunto. A sua carreira começou no Ericeirense e no Pêro Pinheiro, tendo orientado durante duas épocas ambos os clubes. Seguiram-se passagens por CD Mafra e Estoril Praia, ambos por uma temporada.



Como treinador-adjunto, esteve no regresso do CD Nacional à primeira divisão em 2018, garantindo a manutenção dos madeirenses no escalão principal na época seguinte. No Rio Ave FC, voltou a celebrar uma subida de divisão na época de estreia e contribuiu para a permanência da equipa na 1ª Liga por duas épocas.



Nuno Silva estreia-se, assim, como treinador principal, sucedendo a Ricardo Sousa, que deixou o comando técnico do Vizela a 9 de dezembro, um dia depois da derrota por 2-0 frente ao Farense, na 13.ª jornada da 2.ª Liga.



Ronald Molina assumiu a formação vizelense como treinador interino na vitória ao segundo classificado, o Sporting B, por 1-0. O FC Vizela ocupa atualmente a quinta posição na tabela classificativa, a 3 pontos do terceiro classificado.