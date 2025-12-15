Nuno Silva sucede a Ricardo Sousa no comando técnico do Vizela até final da época

O novo treinador da formação vizelense cumpriu grande parte do seu percurso profissional como adjunto de Luís Freire, atual selecionador português de sub-21, acompanhando-o em várias épocas e em diferentes contextos competitivos.



Nuno Silva, de 38 anos, iniciou a carreira no Ericeirense, clube no qual permaneceu durante duas temporadas, seguindo-se o Pêro Pinheiro, igualmente por duas épocas, antes de integrar as equipas técnicas do Mafra e do Estoril Praia, em ambos os casos por uma temporada.



O período de maior destaque surgiu no Nacional, clube no qual esteve durante duas épocas, alcançando a subida à I Liga na primeira e garantindo a permanência no escalão principal na temporada seguinte.



Já no Rio Ave, voltou a celebrar a subida de divisão na época de estreia, consolidando depois o projeto com a manutenção do emblema vila-condense na I Liga por duas temporadas consecutivas, sempre em equipas técnicas lideradas por Freire.



O Vizela, que no domingo venceu em casa ao Sporting B, por 1-0, ocupa o quinto lugar da II Liga, com 23 pontos, a seis do líder Marítimo e da equipa secundária dos ‘leões’.



Ricardo Sousa tinha deixado o comando técnico dos minhotos na passada terça-feira, depois da derrota por 2-0 frente ao Farense, tendo a equipa vizelense sido orientada interinamente pelo técnico dos sub-23, Ronald Ramírez, na vitória alcançada em Alcochete.

