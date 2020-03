Nuno Tavares integra a equipa do Benfica na deslocação ao Bonfim

Os nomes dos futebolistas eleitos foram conhecidos ao final da manhã.





Para além de manter o guarda-redes Mile Svilar no lote também o jovem defesa Nuno Tavares integra a equipa que se deslocrá à cidade do Sado.





Bruno Lage apenas deixou de fora o médio David Tavares, que já tinha sido o jogador preterido na ficha de jogo da partida da ronda anterior.



De fora, por motivos físicos, continuam o guarda-redes Ivan Zlobin, os defesas André Almeida e Jardel, o médio Gabriel e o avançado Seferovic.





Eis a lista de convocados do Benfica para o jogo deste sábado (18h00) com o V. Setúbal, no Estádio do Bonfim, referente à 24.ª jornada da Liga.





Lista de convocados:



Guarda-redes: Mile Svilar e Odysseas;



Defesas: Ferro, Rúben Dias, Tomás Tavares, Grimaldo e Nuno Tavares;



Médios: Florentino, Julian Weigl, Taarabt, Samaris, Pizzi, Chiquinho, Rafa e Cervi;



Avançados: Vinícius, Dyego Sousa e Jota.