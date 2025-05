O que há a decidir na II Liga

Play-off e descida direta



Na cauda da tabela classificativa, o Paços de Ferreira ocupa o 16.º lugar, com 30 pontos, e só depende de si para atingir o play-off com o terceiro classificado da fase de apuramento de campeão da Liga 3, enquanto a Oliveirense, 17.ª, com 29, precisa de um "escorregão" dos "castores" para evitar a despromoção direta, a par do Mafra, 18.º e último, com 24.



A equipa da capital do móvel visita o Académico de Viseu na derradeira ronda e garante o play-off se alcançar um resultado igual ou superior ao da formação de Oliveira de Azeméis ou se perder e o adversário direto empatar, fruto da vantagem no confronto direto.



Os jogos decisivos para o acesso ao play-off realizam-se no sábado, a partir das 14h00, e encerram a II Liga, cuja última jornada inclui ainda o Leixões – Feirense, na quarta-feira, às 20h15, o Penafiel – Desportivo de Chaves, na quinta-feira, às 18h45, o Mafra – Torreense, também na quinta-feira, às 20h45, e o FC Porto B – Benfica B, no sábado, às 11h00.









No comando da prova desde o final da 20.ª jornada, a equipa beirã, treinada por Luís Pinto, ascende ao escalão principal se conquistar um triunfo no reduto da União de Leiria, resultado que também lhe vale o segundo título no escalão secundário, após o de 2014/15, mas também pode subir com o empate ou até com a derrota.Principal beneficiada da ronda anterior, pela vitória no reduto do líder (2-1), a equipa treinada por Vasco Botelho da Costa recebe o Portimonense e garante o regresso à I Liga, competição que disputou pela última vez na época 2003/04, se alcançar um resultado igual ou superior ao dos minhotos.Relegado para o terceiro lugar, fruto do empate da jornada anterior, na receção ao Académico de Viseu (1-1), o Vizela pode igualmente sagrar-se campeão, caso triunfe na viagem à Madeira, para o encontro com o Marítimo, e beneficie de ‘deslizes’ de Tondela e de Alverca.Destas três equipas, a que não conseguir subir diretamente já sabe que terá nova oportunidade, num play-off com o 16.º da I Liga, que vai decidir a última vaga na competição.