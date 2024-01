Oficial. Álvaro Carreras é reforço do Benfica

"Álvaro Carreras, de 20 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O defesa-esquerdo espanhol chega ao clube proveniente do Manchester United, por empréstimo até ao final da época, com opção de compra. O lateral vai vestir a camisola com o número 3", pode ler-se na comunicação publicada na página oficial do clube encarnado.

O lateral esquerdo é o segundo reforço a ser anunciado nesta abertura do mercado de transferências, depois de o Benfica oficializar no início de janeiro a chegada do avançado brasileiro Marcos Leonardo, proveniente do Santos.

Álvaro Carreras chega ao Benfica num momento em que os campeões nacionais procuravam soluções para o lado esquerdo da defesa, que tem sido ocupado pelo defesa central Morato, e quando Bernat, lesionado, e David Jurásek não têm sido opções.

O lado esquerdo da defesa tem sido um problema para a equipa encarnada, com o treinador Roger Schmidt ainda à procura de soluções, após a saída no final da época de Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), que terminou contrato, e de Ristic (Celta Vigo), que não entrava nas contas do treinador.

Álvaro Carreras, formado no Deportivo da Corunha e no Real Madrid, assinou pelo Manchester United ainda júnior, mas nunca jogou pela equipa principal dos "red devils", sendo emprestado na última época ao Preston e já nesta ao Granada.

Pelo Granada, 19.º e penúltimo da Liga espanhola, Fernández fez 14 jogos, mas apenas seis a titular.

Além das chegadas de Marcos Leonardo e Álvaro Carreras, o Benfica ainda deverá oficializar no final deste período de transferências, o jovem extremo argentino Gianluca Prestianni, ex-Vélez Sarsfield, que apenas poderá ser formalizado quando fizer 18 anos, em 31 de janeiro.

Futebolista com expetativas altas

"É um passo em frente, estou muito agradecido pela confiança e com vontade de começar já", disse o internacional sub-21 espanhol à BTV.



O jogador deixou ainda as suas expectativas para o percurso na Luz e uma promessa aos adeptos benfiquistas: "Quero dar tudo o que tenho de mim, ajudar e alcançar todos os objetivos. A ambição é poder conseguir os objetivos da equipa e ainda os individuais. Prometo deixar tudo em campo para o conseguirmos".



"O Benfica é um clube gigante, com adeptos incríveis e tenho muita vontade de começar já a jogar aqui", finalizou.