Oficial. Fernando Gomes deixa a FIFA

Fernando Gomes, que foi presidente da Federação Portuguesa de Futebol durante 13 anos, já depois de ter liderado a Liga de clubes, integrava o Conselho da FIFA como representante europeu.



O atual líder do COP recordou os 24 anos que colaborou para promover e desenvolver o futebol, querendo agora dedicar-se totalmente ao novo cargo.



Durante a tomada de posse como presidente do COP para o quadriénio 2025-2029, Fernando Gomes já tinha anunciado a renúncia ao cargo na FIFA.



“Queria dizer-vos a todos, hoje e em primeira mão, que esta manhã informei pessoalmente o presidente da FIFA (Gianni Infantino) e o presidente da UEFA (Aleksander Ceferin), líderes das maiores organizações desportivas do mundo e onde tenho assento no órgão de liderança maior, por eleição dos meus pares, que cessarei funções de imediato”, declarou.



Fernando Gomes foi eleito, em 19 de março, presidente do COP, somando 103 votos contra os 78 do adversário Laurentino Dias. O gestor portuense, de 73 anos, recebeu 57% dos votos expressos em urna.