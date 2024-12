Oficial. João Pereira demitido do Sporting

"Um Leão para sempre. Obrigado, João Pereira", lê-se na mensagem divulgada nas redes sociais dos verdes e brancos na Internet.

João Pereira, de 40 anos, orientava a equipa B dos "leões" até 11 de novembro último, quando sucedeu a Amorim, que saiu para o Manchester United, vencendo três jogos - dois na Taça de Portugal e um na I Liga -, somando um empate, no domingo em casa do Gil Vicente (0-0), e quatro derrotas.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a sociedade desportiva dos "leões" dá conta da cessação dos contratos, com o treinador João Pereira e a sua equipa técnica, constituída por Tiago Teixeira, José Caldeira e António Calça e Pina, que tinham assinado até 30 de junho de 2027.



O Sporting divide o segundo lugar da I Liga com o FC Porto, ambos com 37 pontos, a um do líder Benfica, próximo adversário dos "leões", no domingo, em jogo da 16.ª jornada.

O clube leonino agendou para esta quinta-feira, às 9h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a apresentação do sucessor de João Pereira, sem confirmar que se trate de Rui Borges, até agora treinador do Vitória de Guimarães, que tem sido apontado ao cargo pela comunicação social.