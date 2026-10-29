Oficial: Luis Tralhão deixa Torreense





(Com Lusa)

“O Torreense informa que Luis Tralhão deixa, por mútuo acordo, de ser treinador da sua equipa principal de futebol. Luis Tralhão destacou-se pela forma como interpretou o processo Torreense, ganhando por mérito próprio um lugar único na história centenária deste clube”, lê-se na nota emitida nos canais de comunicação da formação do Oeste.Agradecendo "o profissionalismo, a dedicação e a paixão com que abraçou este projeto", os 'azuis grená' deixam ainda desejos de sucessos pessoais e profissionais ao técnico de 48 anos.Luis Tralhão chegou a Torres Vedras em 2024/25 para orientar a equipa de sub-23 e conquistou na época de estreia a Liga Revelação, para assumir em janeiro deste ano a liderança da equipa principal, sucedendo a Vítor Martins.Ao comando do emblema do distrito de Lisboa, guiou o clube à inédita conquista da Taça de Portugal, em 2025/26, ao vencer na final o Sporting por 2-1, após prolongamento.O Torreense tornou-se a primeira equipa do segundo escalão a conquistar a Taça de Portugal e tal feito qualificou o clube pela primeira vez para as taças europeias, entrando diretamente na fase de liga da Liga Europa.Falhou, ainda assim, a promoção ao escalão principal depois de perder com o Casa Pia no play-off e, na presente temporada, viveu um arranque atribulado.Apesar da estreia gloriosa no panorama europeu, com uma vitória no reduto dos noruegueses do Lillestrom (2-1), o Torreense perdeu os dois jogos seguintes na Liga Europa, registo a que juntou ainda um início de campeonato abaixo das expectativas.Apesar do triunfo sobre o Amarante (1-0), na segunda-feira, que permitiu regressar às vitórias na II Liga, o Torreense ocupa a 13.ª posição, com apenas nove pontos, em oito jornadas.Em 12 jogos disputados em 2026/27, somou três vitórias, três empates e seis derrotas.