Oliveirense bate Portimonense com reviravolta e ganha alento na luta pela manutenção

Os golos de Diogo Casimiro, aos 55 minutos, Bruno Silva, aos 66, e Mário Júnior deram o triunfo aos forasteiros, que ganharam novo alento na luta pela manutenção, já depois de Danio Djassi (15) e Camilo Durán (48) terem colocado os algarvios em vantagem.



A Oliveirense continua na zona de descida, mas saiu do último lugar por troca com o Mafra, ocupando o 17.º, com 24 pontos, a quatro do FC Porto, 16º, na vaga de play-off de manutenção, e agora a seis de Portimonense (14.º) e do Paços de Ferreira (15.º).



Após um arranque de jogo equilibrado, o jovem guineense Danio Djassi, de 18 anos, que já tinha mostrado bons pormenores, estreou-se a marcar pelos algarvios ao sexto jogo, num cabeceamento após centro de Camilo Durán.



Mesaque Dju ameaçou o empate por duas vezes, obrigando Vinicius Silvestre a grande defesa (21) e acertando ‘em cheio’ na barra (33).



Camilo Durán aumentou a vantagem no início da segunda parte, mas a partir daí os algarvios ‘desapareceram’ incrivelmente do jogo, permitindo que a Oliveirense desse a volta ao marcador.



O lateral Diogo Casimiro iniciou a recuperação com um remate de fora da área, Bruno Silva igualou após cruzamento de Mesaque Djú e, já ao ‘cair do pano’, Mário Júnior, na sequência de um canto, cabeceou para o golo decisivo.



A formação de Oliveira de Azeméis encerrou uma sequência de três derrotas seguidas, ciclo negativo que agora o Portimonense passou a ter.