Oliveirense confirma candidatura para competir na II Liga

A SAD da Oliveirense confirmou que recebeu o convite da Liga de Clubes para participar na II Liga e está já a preparar a documentação para fazer o pedido de licenciamento na competição.



Para poder competir na II Liga, a SAD terá de apresentar documentos que comprovem a regularização da situação contributiva na Autoridade Tributária e na Segurança Social.



De acordo com o sexto ponto do 23.º artigo do regulamento de competições da LPFP, "se um clube da II Liga não reunir os requisitos legais e regulamentares estabelecidos, perde a respetiva vaga em favor do clube despromovido melhor classificado" na época anterior, o que permite à Oliveirense preencher a vaga deixada em aberto pelo Boavista.