Oliveirense continua na Taça de Portugal após reviravolta de `rajada` em Monção

Em inferioridade numérica desde os 22 minutos, face à expulsão de Simão Martins, o 12.º classificado do segundo escalão também esteve em desvantagem no ‘marcador’, face ao golo do minhoto Diogo Baptista, aos 32, mas ‘virou’ o resultado por intermédio de João Adriano (83) e Pedro Martelo (85), antes de Bruno Silva fechar a contagem, aos 90+2.



Vitorioso na primeira eliminatória da ‘prova rainha’, perante o Vilaverdense (1-0), o 13.º classificado da Série A do quarto escalão foi mais perigoso na primeira parte, ameaçou pela primeira vez o golo aos 17 minutos, num remate do ponta de lança Diogo Baptista.



Já com o Monção em superioridade numérica, fruto do cartão vermelho direto atribuído a Simão Martins, após falta aparentemente perigosa para a integridade física de Didi, o avançado rematou de novo aos 30 minutos e marcou à terceira tentativa, com um ‘chapéu’ bem medido após erro do guarda-redes israelita na reposição de bola.



A equipa de Oliveira de Azeméis criou a primeira ocasião aos 44 minutos, num ‘disparo’ à trave de Lucas Henrique, mas só começou a ‘empurrar’ os anfitriões para o seu ‘reduto’ defensivo após a ‘tripla’ substituição ao intervalo, com Armando Lopes, Diogo Pereira e Bruno Silva a entrarem.



A Oliveirense tornou-se mais perigosa nos 20 minutos finais, com Bura a ameaçar o empate de livre direto, aos 73, e Bruno Silva a cabecear ao lado, antes de desferir o remate que o guarda-redes Wendell foi incapaz de agarrar, com o recém-entrado João Adriano a aproveitar para empatar.



O avançado Pedro Martelo adiantou a equipa da II Liga no 'marcador' dois minutos depois, num desvio oportuno após ressalto na área minhota, e Bruno Silva selou o resultado na conclusão de um lance individual.



