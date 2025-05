Oliveirense desce à Liga 3 ao perder com reviravolta no terreno do Felgueiras

Forçada a vencer e a esperar que o Paços de Ferreira não vencesse em Viseu o Académico - os pacenses venceram 1-0 -, a equipa de Oliveira de Azeméis ainda teve um ‘fôlego’ de esperança, quando se adiantou por Kohtaro, aos 37 minutos, mas sofreu a reviravolta na segunda metade, com os golos de Ailson Tavares, aos 64, e de João Silva, na cobrança de um penálti, aos 79.



O médio Vasco Moreira envolveu-se em quase todos os lances ofensivos dos anfitriões e cruzou para uma ocasião flagrante aos 35 minutos, em que João Santos e João Silva se atrapalharam com a baliza à mercê.



Dependente dos contra-ataques e das bolas paradas para chegar à baliza de Bruno Pinto, a equipa de Oliveira de Azeméis adiantou-se na sequência de um canto, com Kohtaro a aproveitar uma 'sobra' à entrada da área para rematar ao ângulo inferior esquerdo, sem deixar a bola cair na relva.



O guarda-redes da Oliveirense, Ricardo Ribeiro, aplicou-se para negar os golos a Vasco Moreira e a Pedro Rosas no início da segunda metade, mas foi incapaz de travar a recarga certeira de Ailson Tavares, após a bola embater no poste direito, na sequência de um pontapé de canto.



Reposta a igualdade, o Felgueiras continuou a pressionar, beneficiou da expulsão do defesa Mário Júnior por acumulação de amarelos, aos 67 minutos, e acabou por virar de vez o resultado aos 79, por João Silva, na conversao de uma grande penalidade.