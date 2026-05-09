Oliveirense despromovida à Liga 3 apesar de vitória frente ao Feirense

Em Santa Maria da Feira, a equipa da casa adiantou-se com um golo de Zé Ricardo, aos 26 minutos, mas a Oliveirense deu a volta, com tentos de Pedro Martelo, aos 76 e 84, numa altura em que o Feirense já jogava com menos um.



Com este resultado, a Oliveirense está no 18.º e último lugar, com 34 pontos, a dois pontos do Paços de Ferreira, 17.º, também em zona de descida, e a três do Portimonense, que é 16.º, lugar de play-off de manutenção.



No entanto, a Oliveirense tem desvantagem no confronto direto com o Portimonense e também num desempate a três, envolvendo Paços de Ferreira, o que significa que já não deixa a zona de despromoção direta.



A formação de Oliveira de Azeméis vai deixar os campeonatos profissionais depois de quatro épocas consecutivas na II Liga. Na época passada, a Oliveirense terminou o campeonato em 17.º, mas beneficiou do facto de o Boavista ter sido relegado para os campeonatos distritais para continuar no segundo escalão.