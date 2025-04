Oliveirense e FC Porto B empatam na luta pela permanência

O FC Porto B inaugurou o marcador logo aos seis minutos, por intermédio de Leonardo Vonic, com a Oliveirense a empatar por Filipe Alves, aos 74, pouco tempo depois da formação de Oliveira de Azeméis ter desperdiçado uma grande penalidade (69).



Com o empate, o FC Porto B continua no 16.º lugar da II Liga, com 29 pontos, enquanto a Oliveirense mantém-se na posição imediatamente a seguir, com 25.



O FC Porto B colocou-se cedo em vantagem com um golo de Vonic, que respondeu da melhor forma a um cruzamento de Tiago Andrade, batendo o guarda-redes Nuno Macedo com um cabeceamento eficaz à entrada da pequena área, aos seis minutos.



Pouco depois, a equipa de João Brandão teve a oportunidade de aumentar a diferença, mas a trave da baliza de Nuno Macedo evitou o golo do FC Porto B, após um remate forte de Tiago Andrade.



Na segunda parte, a Oliveirense dispôs de uma boa oportunidade para igualar a partida, depois de Samuel Portugal ter cometido falta na área sobre Mário Júnior, mas, na transformação da grande penalidade, aos 69 minutos, Zé Manuel rematou ao lado da baliza.



Apesar do desperdício, a Oliveirense acabou por chegar ao empate, aos 74 minutos, quando Filipe Alves surgiu ao segundo poste para finalizar um cruzamento de André Santos.



A Oliveirense tornou-se mais pressionante e quase deu a volta ao marcador aos 81 minutos, num remate de Bruno Silva já dentro da área, com a bola a sair muito perto do poste.



Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.



Oliveirense - FC Porto B: 1-1



Ao intervalo: 0-1



Marcadores:



0-1, Leonardo Vonic, 06 minutos.



1-1, Filipe Alves, 74.



Equipas:



- Oliveirense: Nuno Macedo, Casimiro, Frederico Namora, Mário Junior, Luís Bastos, Filipe Alves, André Santos (Hirotaka Mita, 77), Mesaque Djú, André Rodrigues (Kohtaro, 46), Bruno Silva (Miguel Monteiro, 90+1) e João Silva (Zé Manuel, 62).



(Suplentes: Rui Dabó, Miguel Monteiro, Kohtaro, Hirotaka Mita, Mamoru, Zé Manuel, Simão Martins, Joanderson e Sabino)



Treinador: António Campos.



- FC Porto B: Samuel Portugal, Kaio Domingues, Gabriel Brás, Felipe Silva, Dinis Rodrigues (João Moreira, 62), Domingos Andrade, Gil Martins (João Teixeira, 72), André Castro, Tiago Andrade (Melnichenko, 82), Ángel Alarcón (Mateo Caicedo, 72) e Leonardo Vonic (Jorge Meireles, 83).



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Melnichenko, João Moreira, António Ribeiro, André Oliveira, Jorge Meireles, Martim Cunha, Mateo Caicedo e João Teixeira).



Treinador: João Brandão.







Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Silva (47), Samuel Portugal (67), João Moreira (73), Hirotaka Mita (90+1) e Frederico Namora (90+2).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.