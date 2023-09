Oliveirense elimina Benfica e Castelo Branco da Taça de Portugal

A Oliveirense foi ao estádio do Vale do Romeiro, em Castelo Branco, carimbar a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal.



Um golo de Casimiro logo nos primeiros minutos da partida deixava antever uma partida tranquila para a equipa de Oliveira de Azeméis.



No início da segunda parte, a equipa de Oliveira de Azeméis ‘adormeceu’ e os albicastrenses acreditaram que conseguiam chegar ao empate, o que veio a acontecer aos 67 minutos, num contra-ataque concretizado por Frazão.



Com o empate, as duas equipas lutaram muito, sobretudo no meio campo, num jogo que teve sempre muita entrega por parte dos jogadores.



Já no prolongamento, as equipas não quiseram arriscar muito, e a Oliveirense teve uma grande oportunidade de voltar a marcar, mas, na defesa da tarde, David Romana negou o golo à equipa de Oliveira de Azeméis.



A última grande oportunidade do jogo foi dos albicastrenses, com Rodrigo Barradas a falhar o golo e a permitir a defesa de Macedo mesmo ao cair do pano.



O jogo seguiu para a marcação dos pontapés de grande penalidade, com a Oliveirense a ser mais feliz.







Jogo disputado no Estádio do Vale do Romeiro



Benfica e Castelo Branco – Oliveirense: 1-1 após prolongamento, 6-7 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo 0-1



No final do tempo regulamentar: 1-1



No final da primeira parte do prolongamento: 1-1



No final do prolongamento: 1-1







Marcadores:



0-1, Casimiro, 04 minutos



1-1, Frazão, 67.







Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



1-0, Rodrigo Dias.



1- 1, Carter



1-1, Frazão (bola ao poste)



1-2 Zé Pedro



2-2 Diogo Cornélio



2-3, Ibrhaima



3-3, Filipe Pereira



3-4, João Paulo



4-4, Diogo Preto



4-4, Brandão (remate por cima da barra)



5-4, Danny Silva



5-5, Duarte



6-5, Julinho



6-6, Kazu



6-6, Davi Lima (defesa do guarda-redes)



6-7, Lamine







Equipas:



- Benfica e Castelo Branco: David Romana, Julinho, Pereirinha (Rodrigo Barradas, 81), Ronaldo Coelho, Rodrigo Dias, Diogo Cornélio, Balelo (Davi Lima, 103), Lote (Danny Silva, 46), Tomás Oliveira (Diogo Preto, 109) Pietro Romano (Frazão,59) e Filipe Pereira.



(Suplentes: Pedro Queichinho, Davi Lima, Rodrigo Barradas, Danny Silva, Diogo Preto, Jota, Frazão, Flávio Barbosa e Gonçalo Correia )



Treinador: Dani Matos



- Oliveirense: Macedo, Iago Reis (Brandão,109) Casimiro (Gonçalo Negrão, 84), Guilherme, Filipe Alves (Lamine, 65), Carter, Ibrhaima, Kazu (Duarte, 103), Schurle (Zé Pedro, 46), Zé Leite (João Paulo,65) e Schutte.



(Suplentes: Dabo, João Paulo, Duarte, Kazu Miura, Brandão, Zé Pedro, Lamine, e Gonçalo Negrão).



Treinador: Fábio Pereira.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lote (16), Iago Reis (30), Pereirinha, (42), Danny Silva (60), Diogo Cornélio (71), Guilherme (72+75), Balelo (75+90+1), Casimiro (83) e Filipe Pereira (102). Cartão vermelho por acumulação: Guilherme (75) e Balelo (90+1).



Assistência: cerca de 350 espectadores.