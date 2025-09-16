Oliveirense empata com o Académico de Viseu no regresso ao Estádio Carlos Osório

A Oliveirense inaugurou o marcador por Bruno Silva (45+2), com o Académico de Viseu a dar a volta ao resultado com dois golos de Zamora (46 e 69), mas a formação de Oliveira de Azeméis restabeleceu o empate com um golo de Foe Onda (79).



Com o empate, a Oliveirense desce para o 12.º lugar da II Liga, com seis pontos, enquanto o Académico de Viseu ocupa o 14.º posto, com cinco.



A Oliveirense colocou-se em vantagem por intermédio de Bruno Silva, que bateu o guarda-redes Bruno Brígido após um passe de Pedro Martelo (45+2).



O Académico de Viseu empatou por Zamora no arranque da segunda parte, que rematou colocado à entrada da área, aos 46 minutos.



O avançado costa-riquenho voltou a marcar aos 69 minutos, respondendo com eficácia a um cruzamento de Gus Costa.



A Oliveirense acabou por chegar ao empate por Foe Onda, num remate forte já dentro da área, aos 79 minutos.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis



Oliveirense-Académico de Viseu: 2-2



Ao intervalo: 1-0







Marcadores:



1-0, Bruno Silva, aos 45+2.



1-1, Zamora, 46.



1-2, Zamora, 69.



2-2, Foe Onda, 79.







Equipas:



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Simão Martins, Bura, Namora, Douglas, Sabino, Diogo Pereira, Armando (Foe Onda, 77), João Silva (Lucas Souza, 67), Pedro Martelo (Gustavão, 67) e Bruno Silva.



(Suplentes: Nitai Greis, Vasco Santos, Foe Ondoa, Tomoya, João Almeida, Gustavão, Lucas Souza, Pedro Jesus e Joanderson).



Treinador: Jorge Pinto.







- Académico de Viseu: Bruno Brígido, Anthony, Michelis, Pedro Barcelos, Tomás Domingos (Robinho, 66), Messeguem, João Guilherme (Simão Silva, 66), Gu Costa (Luís Silva, 75), Mortimer, André Clóvis e Zamora.



(Suplentes: Matheus Sampaio, Milioransa, Rodrigo Guedes, Luís Silva, Samba Koné, Robinho, Lorougnon Gohi, Bruno Silva e Kaique).



Treinador: Sérgio Vieira.







Árbitro: Flávio Jesus (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Namora (12), Bruno Silva (19), João Guilherme (23), Diogo Pereira (74) e Bura (83).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.