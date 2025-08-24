Oliveirense estreia-se a vencer na II Liga diante do Sporting B (1-0)
A Oliveirense venceu hoje o Sporting B por 1-0, em jogo da 3ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, disputado em Santa Maria da Feira, estreando-se a vencer na competição.
No Estádio Marcolino Castro, Bura foi o autor do único golo do jogo ainda na primeira parte (45+2), na sequência de um canto, que permitiu à Oliveirense garantir o primeiro triunfo na II Liga.
Com a vitória, a Oliveirense ascende, à condição, ao 4º lugar da II Liga, com 5 pontos, enquanto o Sporting B se mantém no 3º lugar, com 6 pontos.
O Sporting B foi mais audaz na fase inicial e esteve perto de inaugurar o marcador num remate forte de Rodrigo Ribeiro à entrada da área, com a bola a sair por cima da baliza de Ricardo Ribeiro, aos 10 minutos.
A Oliveirense acabou por se colocar em vantagem no final da primeira parte, quando Bura cabeceou para o fundo da baliza do Sporting B na sequência de um canto (45+2).
O Sporting B dominou toda a segunda parte, foi mais pressionante e dispôs de uma boa oportunidade para chegar ao empate, num remate de Rodrigo Dias que Bura cortou em cima da linha de baliza, aos 74 minutos.
Com a vitória, a Oliveirense ascende, à condição, ao 4º lugar da II Liga, com 5 pontos, enquanto o Sporting B se mantém no 3º lugar, com 6 pontos.
O Sporting B foi mais audaz na fase inicial e esteve perto de inaugurar o marcador num remate forte de Rodrigo Ribeiro à entrada da área, com a bola a sair por cima da baliza de Ricardo Ribeiro, aos 10 minutos.
A Oliveirense acabou por se colocar em vantagem no final da primeira parte, quando Bura cabeceou para o fundo da baliza do Sporting B na sequência de um canto (45+2).
O Sporting B dominou toda a segunda parte, foi mais pressionante e dispôs de uma boa oportunidade para chegar ao empate, num remate de Rodrigo Dias que Bura cortou em cima da linha de baliza, aos 74 minutos.