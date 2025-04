Oliveirense mantém-se na luta pela permanência ao vencer Académico de Viseu

No Estádio Carlos Osório, Luís Bastos deu vantagem à Oliveirense, aos 37 minutos, com Mesaque Djú a sentenciar o triunfo da equipa comandada por António Campos, aos 72 minutos.



Apesar da vitória, a Oliveirense mantém-se no 17.º lugar da II Liga, com 28 pontos, enquanto o Académico de Viseu continua no 10.º lugar, com 41 pontos.



Depois de um início de jogo equilibrado, o Académico de Viseu esteve perto de inaugurar o marcador aos 27 minutos, quando André Clóvis surgiu no meio dos centrais da Oliveirense para cabecear ao lado da baliza de Ricardo Ribeiro.



A Oliveirense respondeu aos 37 minutos, colocando-se em vantagem com um golo de Luís Bastos, num remate de longa distância que parecia inofensivo, mas que o guarda-redes Bruno Brígido, não foi capaz de suster.



A equipa de António Campos entrou melhor na segunda parte e quase ampliava a vantagem, quando Jevsenak surgiu em boa posição frente ao guarda-redes Bruno Brígido, cabeceando ao lado da baliza, aos 53 minutos.



O golo que confirmou a vitória da Oliveirense surgiu aos 72 minutos, num remate de Mesaque Djú à entrada da área, com Bruno Brígido a defender com dificuldade, com a bola a acabar por entrar na baliza do Académico de Viseu.