Oliveirense no comando

João Paulo marcou de recarga aos 90+2 minutos e ofereceu o triunfo - feliz e lisonjeiro - à Oliveirense, que se adiantou no marcador por Guilherme, aos 45, com o Länk a empatar merecidamente por André Soares, aos 60, na transformação de uma grande penalidade por indicação do videoárbitro.



A Oliveirense entrou melhor e podia ter marcado aos oito minutos, num canto estudado, mas Zé Pedro revelou excesso de pontaria e acertou no poste.



A partir deste momento, o Länk soltou-se e ‘perdeu o respeito’ ao adversário, dispondo de cinco lances em que podia e merecia ter marcado, mas o guarda-redes visitante, Arthur Augusto, nuns casos, e o desacerto dos jogadores do Vilaverdense, noutros momentos, impediu a abertura do marcador.



Contra a corrente do jogo, no final do tempo regulamentar, Guilherme meteu a cabeça à bola num canto da esquerda e bateu Ivo Gonçalves, com o Länk a reagir no segundo tempo e, com alguma felicidade, a chegar ao empate, de grande penalidade, por mão de Zé Pedro.



O calor condicionou o espetáculo no segundo período, mais equilibrado e com menos oportunidades, e foi já nos descontos, num lance aparentemente sem perigo, que a Oliveirense, já com o cinquentão japonês Miura (56 anos) em campo, resolveu o jogo.



Schutte pela direita tirou o cruzamento, Ivo Gonçalves defendeu um primeiro remate, mas a bola sobrou para João Paulo marcar e fixar o resultado final.



Na tabela, a Oliveirense subiu ao primeiro lugar, em igualdade com o AVS, ambos com seis pontos, enquanto o Länk Vilaverdense soma apenas um e está na 12.ª posição.







Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Länk Vilaverdense – Oliveirense, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Guilherme Soares, 45 minutos.



1-1, André Soares, 60 (grande penalidade).



1-2, João Paulo, 90+2.



Equipas:



- Länk Vilaverdense: Ivo Gonçalves, Rafael Viegas, Batista, Carlos Freitas, Armando Lopes, Ericson, Jair Semedo (Lénio, 90+1), Boubacar (Simon, 79), Harramiz (Ansu Fati, 67), Gonçalo Teixeira (Bruno Silva, 67) e André Soares (João Caiado, 79).



(Suplentes: Cajó, Bakary Konaté, Maviram, João Caiado, Lénio, Simon, Bruno Silva, Ansu Fati e Zé Pedro).



Treinador: António Barbosa.



- Oliveirense: Arthur Augusto, Gonçalo Negrão (João Paulo, 64), John Kelechi, Guilherme Soares, Kazu (Brandão, 78), Filipe Alves (Kazu Miura, 90+1), Guirassy, Zé Leite, Duarte Duarte (Schurrle, 46), Zé Pedro (Vasco Gadelho, 64) e André Schutte.



(Suplentes: Nuno Macedo, Iago, Vasco Gadelho, Lamine, Schurrle, João Paulo, Kazu Miura, Brandão e Rodrigues).



Treinador: Fábio Pereira.



Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gonçalo Negrão (15), Kazu (40), Harramiz (50), Guirassy (52), Filipe Alves (55), Carlos Freitas (70), Ericson (90+4), João Paulo (90+7) e Lénio (90+8).



Assistência: 660 espetadores.