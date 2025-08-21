Oliveirense recebe Sporting B na Feira e Lourosa joga com Benfica B em Gaia

A alteração do local para o encontro de domingo, às 11:00, entre a Oliveirense, 12.ª classificada, com dois pontos, e o Sporting B, segundo, com seis, surge da “necessidade da recuperação do relvado do Estádio Carlos Osório”, em Oliveira de Azeméis, segundo informa a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em comunicado.



O Lusitânia de Lourosa (5.º, com quatro) também não pode utilizar a sua habitual casa, que está a ser intervencionada “para cumprir os requisitos legais e regulamentares”, pelo que solicitou à LPFP a alteração do local do jogo de segunda-feira com o Benfica B, que fecha a terceira ronda, às 18:00.



O clube tinha indicado como recinto alternativo o Estádio Cidade de Barcelos, em Barcelos, mas por indicação das forças de segurança locais, dada a concentração de eventos em Barcelos, a opção recaiu sobre o Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, Vila Nova de Gaia.