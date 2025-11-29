Futebol Nacional
Oliveirense regressa aos triunfos
A Oliveirense venceu o Leixões, reduzido a 10 ainda na primeira parte, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da II Liga disputado em Oliveira de Azeméis, regressando aos triunfos na competição.
No Estádio Carlos Osório, Rafael Sousa foi expulso aos 38 minutos, por acumulação de amarelos, e, com mais um, a equipa da casa chegou ao triunfo na segunda parte, com golos de Armando Lopes, aos 51, e Bruno Silva, aos 69, de grande penalidade.
A vitória permitiu à Oliveirense ascender, à condição, ao nono lugar, com 15 pontos, enquanto o Leixões desce para o 10.º, com 13.
Numa primeira parte equilibrada, o Leixões ficou reduzido a 10 unidades após expulsão de Rafael Sousa, aos 38 minutos, por acumulação de cartões amarelos.
A Oliveirense acabou por aproveitar a superioridade numérica para se colocar em vantagem com um golo de Armando Lopes, que respondeu da melhor forma a cruzamento de Namora, aos 51 minutos.
A equipa de Jorge Pinto sentenciou o triunfo aos 69 minutos, numa grande penalidade convertida por Bruno Silva, que foi carregado na área por Ângelo Neto.
Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis
Oliveirense - Leixões, 2-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
1-0, Armando Lopes, 51 minutos.
2-0, Bruno Silva, 69 (grande penalidade).
Equipas:
- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Douglas (João Adriano, 56), Tyler (Diallo, 71), Frederico Namora, Simão Martins, Armando Lopes, Diogo Pereira, Foe Ondoa (Dioh, 71), João Silva, Pedro Martelo (Joanderson, 87) e Bruno Silva (Sabino, 71).
(Suplentes: Nitai Greis, Bura, Luís Bastos, Sabino, Tomoya, Dioh, João Adriano, Joanderson e Diallo).
Treinador: Jorge Pinto.
- Leixões: Miguel Morro, Paulinho, Lourenço, Rafael Santos, Serif (Ângelo Neto, 56), Zag, Cláudio Araújo (Naldo, 42), Paulo Alves (Ricardo Valente, 73), Salvador Agra (Bryan Róchez, 55), Bica e Werton (Simão, 56).
(Suplentes: João Cardoso, Naldo, Simão, Ângelo Neto, Kanuric, Yahaya, Ricardo Valente, Bryan Róchez e Paulité).
Treinador: Carlos Fangueiro.
Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Foe Ondoa (11), Rafael Sousa (21 e 38), Ângelo Neto (68), Bica (83), Salvador Agra (86), Zag (86) e Sabino (87). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Rafael Sousa (38).
Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.
