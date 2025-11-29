Oliveirense regressa aos triunfos

No Estádio Carlos Osório, Rafael Sousa foi expulso aos 38 minutos, por acumulação de amarelos, e, com mais um, a equipa da casa chegou ao triunfo na segunda parte, com golos de Armando Lopes, aos 51, e Bruno Silva, aos 69, de grande penalidade.



A vitória permitiu à Oliveirense ascender, à condição, ao nono lugar, com 15 pontos, enquanto o Leixões desce para o 10.º, com 13.



Numa primeira parte equilibrada, o Leixões ficou reduzido a 10 unidades após expulsão de Rafael Sousa, aos 38 minutos, por acumulação de cartões amarelos.



A Oliveirense acabou por aproveitar a superioridade numérica para se colocar em vantagem com um golo de Armando Lopes, que respondeu da melhor forma a cruzamento de Namora, aos 51 minutos.



A equipa de Jorge Pinto sentenciou o triunfo aos 69 minutos, numa grande penalidade convertida por Bruno Silva, que foi carregado na área por Ângelo Neto.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis



Oliveirense - Leixões, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Armando Lopes, 51 minutos.



2-0, Bruno Silva, 69 (grande penalidade).



Equipas:



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Douglas (João Adriano, 56), Tyler (Diallo, 71), Frederico Namora, Simão Martins, Armando Lopes, Diogo Pereira, Foe Ondoa (Dioh, 71), João Silva, Pedro Martelo (Joanderson, 87) e Bruno Silva (Sabino, 71).



(Suplentes: Nitai Greis, Bura, Luís Bastos, Sabino, Tomoya, Dioh, João Adriano, Joanderson e Diallo).



Treinador: Jorge Pinto.



- Leixões: Miguel Morro, Paulinho, Lourenço, Rafael Santos, Serif (Ângelo Neto, 56), Zag, Cláudio Araújo (Naldo, 42), Paulo Alves (Ricardo Valente, 73), Salvador Agra (Bryan Róchez, 55), Bica e Werton (Simão, 56).



(Suplentes: João Cardoso, Naldo, Simão, Ângelo Neto, Kanuric, Yahaya, Ricardo Valente, Bryan Róchez e Paulité).



Treinador: Carlos Fangueiro.







Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Foe Ondoa (11), Rafael Sousa (21 e 38), Ângelo Neto (68), Bica (83), Salvador Agra (86), Zag (86) e Sabino (87). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Rafael Sousa (38).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.