Futebol Nacional
Oliveirense regressa às vitórias na receção ao Penafiel
A Oliveirense venceu o Penafiel por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da II Liga, regressando aos triunfos na competição.
No Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, a equipa da casa colocou-se em vantagem por intermédio de Armando, aos nove minutos, com o Penafiel a empatar por Joseph Sery, aos 65 minutos. Perto do final da partida, Bruno Silva deu o triunfo à Oliveirense, aos 81 minutos.
Com a vitória, a Oliveirense sobe ao 15.º lugar da II Liga, com 22 pontos, enquanto o Penafiel se mantém no 18.º e último lugar, com 19.
A equipa de Jorge Pinto inaugurou o marcador por Armando, que após um cruzamento rasteiro de Foe Onda desferiu um remate cruzado que bateu o guarda-redes Femenias, à passagem dos nove minutos.
O Penafiel respondeu e conseguiu restabelecer a igualdade aos 65 minutos, quando Joseph Sery, acabado de entrar, surgiu na zona do segundo poste para desviar a bola para o fundo da baliza.
A Oliveirense, que não vencei há três jogos, voltou para a frente do marcador num golo de belo efeito de Bruno Silva, que na ‘quina’ da área rematou ao ângulo da baliza do Penafiel, aos 81 minutos.
A formação de Oliveira de Azeméis teve uma grande oportunidade para aumentar a vantagem, mas Bura desperdiçou uma grande penalidade que castigou um derrube de Lucas Henrique na área, aos 90 minutos.
Com este resultado, o Penafiel, que somou a terceira derrota seguida, está no último lugar da tabela, a três pontos da zona de salvação, onde agora está a Oliveirense, com 22.
Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis
Oliveirense - Penafiel: 2-1
Ao intervalo: 1-0
Marcadores:
1-0, Armando, aos nove minutos.
1-1, Joseph Sery, 65.
2-1, Bruno Silva, 81.
Equipas:
- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Douglas (Pedro Martelo, 75), Bura, Frederico Namora, Vasco Santos, Armando, Diogo Pereira, Foe Ondoa, João Silva (Joanderson, 90+4), Kohtaro (Lucas Henrique, 67) e Bruno Silva (João Adriano, 90+4).
(Suplentes: Nitai Greis, Tyler, Luís Bastos, Lucas Henrique, João Adriano, Joanderson, Pedro Martelo, Gustavão, Amadou Diallo).
Treinador: Jorge Pinto.
- Penafiel: Femenias, Gonçalo Negrão, Cláudio Silva, João Miguel (Jorge Meré, 64), Iano, Álvaro Santos, Reko (Kebe, 79), Álex Carbonell, Teddy Alloh (Rúben Alves, 60), Ricardo Schutte (Joseph Sery, 64) e Davo (Bruno Pereira, 60).
(Suplentes: Miguel Oliveira, Manuel Baldé, Jorge Meré, Bruno Pereira, Injai, Rúben Alves Kebe, Joseph Sery e Jota Silva).
Treinador: José Aira.
Árbitro: Gonçalo Neves (AF Coimbra).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Reko (49) e João Miguel (53).
Assistência: cerca de 1.000 espetadores.
