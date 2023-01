Oliveirense regressa às vitórias

A Oliveirense inaugurou o marcou por Duarte, aos 68 minutos, com a BSAD a restabelecer a igualdade aos 78, por intermédio de Edgar, mas a vitória dos anfitriões surgiu aos 90, com um golo de Zé Leite.



Com a vitória, a Oliveirense ascende ao 12.º lugar da II Liga, com 18 pontos, enquanto a BSAD segue no 15.º posto, com 15 pontos.



Numa primeira parte equilibrada, foi a BSAD a dar o primeiro sinal de perigo, com Kikas a surgir ao segundo poste e a cabecear ao lado do poste da baliza de Ricardo Ribeiro, aos quatro minutos.



O avançado português voltou a estar perto do golo, aos 14, num remate à entrada da pequena área, mas não acertou com a baliza.



A Oliveirense respondeu no minuto seguinte, quando Zé Pedro se viu livre de marcação na grande área, a rematar para as mãos do guarda-redes Gonçalo Tabuaço.



A equipa de Nandinho dispôs de uma boa oportunidade para inaugurar o marcador quando Kikas cabeceou ao segundo poste na direção da baliza e com o guarda-redes batido, mas Ibrahima evitou o golo da BSAD com um ‘corte’ para canto, aos 31 minutos.



Na segunda parte, a Oliveirense acabou por chegar à vantagem por intermédio de Duarte, que surgiu ao segundo poste para rematar colocado para o fundo da baliza adversária, aos 68 minutos.



A BSAD aproveitou uma desatenção da equipa de Fábio Pereira para restabelecer a igualdade, com um remate de ângulo apertado de Edgar, aos 78.



À entrada para o período de compensação, a Oliveirense garantiu a vitória num remate de Zé Leite, que surgiu isolado perante Gonçalo Tabuaço, aos 90 minutos.



A BSAD acabou por ficar reduzida a 10 unidades após expulsão de Samuel Lobato, por acumulação de cartões amarelos







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis



Oliveirense-BSAD: 2-1



Ao intervalo: 0-0







Marcadores:



1-0, Michel, 68 minutos.



1-1, Edgar, 78.



2-1, Zé Leite, 90.







Equipas:



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga (Pimenta, 88), Rodrigo Borges, Volnei, Gadelho (Kazu, 88), Serginho, Ibrahima, Jaiminho, Graça (Michel, 46), Zé Pedro (Duarte, 59) e Jonata Bastos (Zé Leite, 69).



(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Filipe Alves, Duarte, Michel, Zé Leite, Nuno Valente e Kazu)



Treinador: Fábio Pereira.



- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó, Boni, Nuno Tomás, Henrique, Braima (Tiago Lopes, 90+2), Jefferson (Tembeng, 86), Rúben Oliveira (Yaya, 90+1), Castro (Samuel Lobato, 70), Tavares (Edgar, 70) e Kikas.



(Suplentes: Dylan Silva, Álvaro Ramalho, Yaya, Saramago, Temberg, Coxixo, Edgar, Samuel Lobato e Tiago Lopes)



Treinador: Nandinho.







Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Maga (18), Boni (73), Jaiminho (76), Samuel Lobato (81 e 90+4) e Volnei (86). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos a Samuel Lobato (90+4).



Assistência: cerca de 1500 espetadores.