Oliveirense vence em Leiria e assegura subida à II Liga

A formação de Oliveira de Azeméis assegurava a subida a uma jornada do final da segunda fase da prova em caso de triunfo e não defrudou as expetativas, vencendo com golos de Jaime Pinto, no findar da primeira parte, e de Michel, aos 84 minutos.



A uma jornada do final das duas séries, falta ainda decidir o segundo classificado do grupo B, que está a ser discutido ainda pelas outras três equipas integrantes da 'poule', União de Leiria, Sporting de Braga B e Vitória de Setúbal, e o vencedor e segundo classificados do grupo A, composto por Torreense, Felgueiras 1932, Alverca e Vitória de Guimarães B.



Em estreia este ano, a Liga 3 promove à II Liga os vencedores dos dois grupos da segunda fase, enquanto os segundos classificados disputam entre si um 'play-off' para definir quem vai defrontar em outro 'play-off' o 16.º classificado do segundo escalão, com o vencedor a ter direito a disputar a II Liga na próxima temporada.