Oliveirense vence em Paços de Ferreira e relança luta pela permanência

Rui Fonte, na própria baliza, aos 75 minutos, decidiu o jogo a favor da Oliveirense, ainda em 17.º e penúltimo lugar, mas agora com os mesmos 21 pontos do FC Porto B, logo acima, em 16.º e em zona de play-off, ao passo que o Paços de Ferreira mantém o 15.º, com 27.



O campeonato da permanência pesou imenso no desempenho das duas equipas, demasiado cautelosas e mais preocupadas em não sofrer, com responsabilidade acrescida para os locais, por cima na classificação.



Num primeiro tempo desgarrado, evidenciando-se a fraca ligação entre setores nas duas equipas, o melhor lance foi uma 'oferta' do guarda-redes pacense Jeimes, que, ao tentar 'enfeitar' uma saída de bola, quase permitiu o golo a Zé Manuel.



Este lance aconteceu aos 26 minutos e foi a resposta à ténue ameaça de Rui Fonte, aos 14, quando chegou atrasado a um cruzamento de Welton Jr.



As equipas não subiram de rendimento no segundo tempo, que só ganhou emoção a partir da expulsão de Ferigra, aos 73 minutos, com a Oliveirense a aproveitar bem a vantagem numérica.



Na sequência de um livre, Zé Manuel surgiu isolado, mas permitiu a defesa a Jeimes, batido no canto subsequente, após um corte infeliz de Rui Fonte na direção da própria baliza.



O Paços, que já se tinha queixado de uma grande penalidade no arranque do segundo tempo, ainda tentou minimizar o resultado, mas fê-lo sempre mais com o coração do que com a cabeça, não logrando situações de golo.







Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira -- Oliveirense, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Rui Fonte, 75 minutos (própria baliza).







Equipas:



- Paços de Ferreira: Jeimes, Anilson, Ferigra, Gonçalo Cardoso, Antunes, Marcos Paulo, João Caiado (Rui Pedro, 87), Gonçalo Nogueira (Pavlic, 77), Welton Jr. (Lumungo, 63), Rui Fonte (André Liberal, 88) e Costinha (Marozau, 77).



(Suplentes: Zé Pedro, Miguel Mota, Ícaro, Rui Pedro, Pavlic, Joffrey, Lumungo, André Liberal e Marozau).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Diogo Casimiro, Frederico Namora, Mário Júnior, Luís Bastos, Jevsenak, Filipe Alves, Kohtaro (Mesaque Djú, 62), João Silva, Zé Manuel (Sabino, 83) e Bruno Silva (Joanderson, 83).



(Suplentes: Nuno Macedo, Noga, Simão Martins, Klebinho, Hirotaka Mita, Sabino, Mesaque Djú, Mauro Caballero e Joanderson).



Treinador: António Torres Campos.







Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Anilson (20), Bruno Silva (28), Luís Bastos (29), Filipe Alves (35), Welton Jr. (44), Mário Júnior (51), Costinha (53), Frederico Namora (79), Joanderson (85), Pavlic (88) e André Liberal (90+3). Cartão vermelho direto para Ferigra (73).



Assistência: 1.063 espetadores.