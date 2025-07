Operação Pretoriano. Fernando Madureira condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva

O ex-líder dos Super Dragões acaba de ser condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva no âmbito da Operação Pretoriano. Fernando Madureira foi julgado pelos incidentes de novembro de 2023 na Assembleia Geral do FC Porto. A sua mulher, Sandra Madureira, foi condenada a dois anos e oito meses de prisão com pena suspensa.