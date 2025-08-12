Or Israelov reforça defesa do Estoril Praia por empréstimo
O Estoril Praia, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do defesa central israelita Or Israelov, proveniente do Hapoel Telavive, de Israel, por empréstimo por uma temporada com opção de compra.
O defesa de 20 anos, que realizou um total de 44 partidas pelo emblema israelita, tendo marcado dois golos, conta também com 22 internacionalizações pelas seleções jovens de Israel.
Em declarações ao sítio dos ‘canarinhos’ na Internet, o defesa afirmou que “o Estoril é um sítio muito bom, bastante bonito e o Estoril Praia é uma excelente equipa”.
Israelov é o primeiro jogador israelita a vestir a camisola do Estoril Praia, vai envergar a camisola número 18, e é o nono reforço da equipa liderada por Ian Cathro, que já tinha anunciado Lomitadze (ex-Dínamo Tbilissi, Geórgia), Pizzi (ex-APOEL, Chipre), Khayon Edwards (ex-Arsenal, Inglaterra), Frank Aziz (ex-Strikers FC, EUA), Martin Turk (ex-Ruch Chorzów, Polónia), Patrick de Paula (Botafogo, Brasil), Ferro (ex-Estrela da Amadora) e Ricard Sanchéz (ex-Granada, Espanha).
