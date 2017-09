Os reforços goleadores que valem pontos em Portugal

Inês Geraldo - RTP 18 Set, 2017, 21:38 | Futebol Nacional

Bruno Fernandes (Sporting CP)





O médio contratado pelo Sporting à Sampdoria tem sido o grande destaque do campeonato até ao momento. Bruno Fernandes andou vários anos pelo futebol italiano antes de se afirmar em pleno nos Leões. O jogador de apenas 23 anos tem ocupado o lugar deixado por Adrien Silva e até agora tem feito esquecer o antigo capitão.







Bruno Fernandes tem sido o jogador de golos de antologia esta temporada. Dos cinco tentos que conseguiu na Liga Portuguesa (é o segundo melhor marcador atrás de Jonas), o médio marcou quatro fora da área, mostrando ter uma meia distância temível. Fê-lo por duas vezes frente ao Vitória de Guimarães e outra contra o Estoril, de livre direto. Também marcou ao Feirense, num golo em que retirou a pressão do guarda-redes adversário com um chapéu.



A última façanha aconteceu no último sábado, frente ao Tondela, com um remate à meia volta e pouca preparação, que surpreendeu Cláudio Ramos. A juntar aos cinco golos no campeonato, Bruno Fernandes também festejou na Liga dos Campeões, contra o Olympiacos.



A juntar aos golos, Bruno Fernandes também traz assistências. Conta com duas esta temporada. Ambas no play-off de acesso à Liga dos Campeões em que os Leões derrotaram o Steua de Bucareste por 5-1 (depois do nulo na primeira mão).

Dragões, juntamente com Tiquinho Soares.



Nenhum dos dois avançados jogou na época passada pelo FC Porto. Com Nuno Espírito Santo, Aboubakar rumou à Turquia para representar o Besiktas, onde se sagrou campeão, marcando 19 golos pelas Águias Negras de Istambul. Marega ficou pelo campeonato português e teve cunho importante no quarto lugar conseguido na Liga Portuguesa e na final da Taça de Portugal alcançada pelos Conquistadores do Minho.





Ambos valem golos esta época para o FC Porto. Vicent Aboubakar já leva cinco tentos pela equipa de Sérgio Conceição, dando um triunfo importante aos Dragões frente ao Tondela, fora de portas. Depois do golo na segunda jornada, o camaronês registou um hat-trick com o Moreirense e abriu a contagem frente ao Desportivo do Chaves, numa partida que terminou com a vitória do FC Porto por 3-0.



O avançado de 26 anos conta também com um golo marcado ao Desportivo de Chaves e conseguiu um dos dois tentos dos FC Porto em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. A equipa azul e branca venceu por 2-1, com o último golo a ser marcado pelo maliano.

Haris Seferovic (Benfica)

O avançado suíço de 25 anos chegou no início desta época a Lisboa, a custo zero, vindo do Eintracht de Frankfurt. Seferovic conseguiu impor a sua marca na equipa da Luz, marcando nos primeiros quatro jogos que fez com a águia ao peito e configurando a nova dupla de ataque do Benfica, ao lado de Jonas.



Logo na primeira partida que disputou, o jogador suíço marcou frente ao Vitória de Guimarães, na Supertaça, que os encarnados acabaram por arrebatar. O internacional pela seleção suíça voltou a fazer o gosto ao pé frente ao SC Braga, na abertura da Liga Portuguesa para o tetracampeão nacional.











Seguiu-se o Desportivo de Chaves na segunda jornada e Seferovic foi o homem do jogo ao conseguir marcar o único golo da partida, já nos descontos, valendo três pontos à equipa da Luz. O jogador de 25 anos voltou a fazer parte da lista de marcadores frente ao Belenenses, numa goleada por 5-0.



Com oito partidas disputadas pelo Benfica, Haris Seferovic conta com um total cinco golos, em três competições diferentes. O último foi marcado ao CSKA de Moscovo, na Liga dos Campeões. Apesar do tento, a derrota frente aos russos não foi evitada.

Paulinho (SC Braga) e Rodrigo Pinho (Marítimo)

Dois avançados que têm dado nas vistas pelos golos que levam marcados esta temporada. Paulinho tem sido uma das revelações do novo Sporting de Braga, de Abel Ferreira, tendo sido contratado ao Gil Vicente no início da época.



Com apenas 24 anos, o avançado leva uma dezena de partidas pelos bracarenses e já conseguiu fazer balançar as redes por cinco vezes. Apenas no último domingo Paulinho alcançou o primeiro golo na Liga Portuguesa. Aconteceu frente ao Vitória de Guimarães, no dérbi minhoto, com um cabeceamento a bater Douglas Jesus.





Apesar do tento solitário no campeonato, o avançado esteve em destaque na Liga Europa, nas partidas do play-off de acesso à competição. Frente ao Hafnarfjordur, da Islândia, o jogador marcou três dos cincos golos conseguidos pelo Braga e carimbou o acesso dos arsenalistas à fase de grupos. Contra o Boavista, na Taça da Liga, Paulinho marcou um dos golos do triunfo por 2-1.

Rodrigo Pinho também é reforço no Marítimo. Sem conseguir mostrar credenciais no Sporting de Braga nas últims temporadas, o avançado brasileiro de 26 anos mudou-se para a Madeira, onde tem sido um dos destaques da equipa de Daniel Ramos que atualmente ocupa o terceiro lugar do campeonato português.



Em nove jogos disputados, Rodrigo Pinho já leva quatro golos. A estreia a marcar aconteceu na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, frente ao Botev Plovdiv. O jogador também fez o gosto ao pé na Taça da Liga frente ao Estoril-Praia e alcançou os dois primeiros golos na Liga no último fim-de-semana.